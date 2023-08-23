В США стартовала украинская неделя ко Дню Независимости — вот как это было

Благотворительная ярмарка ко Дню Независимости Украины в США. Фото: Новини.LIVE

Одеты в вышиванки, а на лицах нарисованы трезубцы. В американском Уайлдвуде, расположенном в Южном Нью Джерси, стартовала украинская неделя, которую здесь проводят традиционно в третью неделю августа.

Новини.LIVE также побывали на праздновании. Как накануне Дня Независимости украинцы в Америке проводили культурную дипломатию — расскажет наша корреспондентка.

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Украинская неделя в Южном Нью Джерси

Обычно ежегодно в это время здесь много украинцев, повсюду на улицах развевается украинский флаг. Нынешний август исключением не стал. 20 августа здесь началась неделя Украины, которая продлится до 28 августа.

Люди празднуют украинскую неделю в США. Фото: Новини.LIVE

Кейп Мэй — это маленький, уютный городок в Южном Нью Джерси, пригород местной туристической гавани — Уайлдвуда. Здесь тепло, словно в одесской Затоке, правда в воздухе вместо морского бриза царит океанский.

При въезде в Кейп Мэй и в его сердце — Ротари парка — ветер играет сине-желтыми флагами. Здесь стартовала украинская неделя. Детишки улыбаются, на щеках — трезубец, рисованный девушками из Украины, которые так собирают средства на гуманитарную помощь для Украины.

Благотворительная ярмарка для помощи Украине в США. Фото: Новини.LIVE

В вышиванках здесь сейчас все, а те, кто без, — гордо носит значок у сердца #standwithukraine.

"Мы не можем стоять в стороне. Это наша Родина, которая сейчас борется за демократию для всего мира", — говорит Леся, которая пришла сюда с невесткой. Они уже давно в Соединенных Штатах, из первого поколения украинцев в Америке. Разговаривают на английском, однако когда говорят об Украине, на глазах выступают слезы.

Благотворительное мероприятие по сбору средств для Украины в США. Фото: Новини.LIVE

Сбор средств для Украины

К традиционности украинской недели здесь добавилось празднование ее начала, которое объединили с Днем Независимости Украины. Идея принадлежит мэру города Кейп Мэй и почетному консулу Украины в Филадельфии.

Они вместе решили сделать первый вечер — фандрайзером для одного из волонтерских фондов "Cape May Shelter Lutsk", отправляющего гуманитарную помощь в Украину.

Благотворительная ярмарка для Украины в США. Фото: Новини.LIVE

Одна из основательниц фонда — американка Весна Полифрова. Полтора года назад они с братом, чья жена украинка, решили объединиться и помогать Украине. За все это время собрали помощи более чем на 500 тысяч долларов. "Cape May Shelter Lutsk" одними из первых зашли с гуманитарной помощью в Херсон в ноябре прошлого года.

"Рассказы людей, которые выбрались из оккупации, разрывали наши сердца. Люди говорили, что они пили дождевую воду, чтобы выжить. Это не укладывалось в наших головах, это бесчеловечно. Когда меня спрашивают, почему мы помогаем, мы ведь не украинцы по происхождению, я отвечаю, что у демократии нет границ. Если Украина не победит, мы все, весь мир будем в большой беде, и задача номер один сейчас — не допустить этого", — говорит соучредитель фонда "Cape May Shelters Lutsk, Ukraine" Весна Палифрова.

Все средства, вырученные от продаж сувениров, напитков, еды и вареников, пойдут в "Cape May Shelters Lutsk, Ukraine".

Маленький вклад для большой цели

Линда Вулди — учительница на пенсии. Женщина свое хобби превратила в маленький бизнес. Она собирает украшения из океанического стекла. Говорит, не колебалась, когда ее пригласили на событие. Ее вклад на фандрейзер — украшения, которые делает своими руками.

Благотворительная ярмарка в США. Фото: Новини.LIVE

"Люди в Украине сейчас страдают и им нужна большая помощь, и если можно как-то помочь, через нашу деятельность, искусство, то мы должны делать это. Но стоит понимать, что и нам, американцам, это нужно, потому что это наша общая борьба", — говорит местная предпринимательница, учительница и пенсионерка Линда Вулди.

Борьба за мировую демократию

Мэр города родом из Галиции. По собственному опыту убедился, что украинцы — очень трудолюбивые и добрые люди, которых немало приезжает сюда, в Южное Нью Джерси на работу.

Украинская неделя в Южном Нью Джерси, США. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня мы сдаем тест на демократию. И то, как мы поддерживаем Украину — главный экзамен. Ведь поддержка Украины нужна не только Украине, она важна также для США. Это нечто большее, это поддержка демократии. Мы не можем позволить тирании победить, это борьба за будущее поколение, и мы должны поддержать Украину", — добавляет Зак Мюлок, мэр городка Кейп Мэй.

Культурная народная дипломатия в США

Такие положительные события здесь, в Америке, — это отличная возможность коммуникации с американцами, донесение до них смыслов, которые нам важны, говорит Ирина Мазур, почетный консул Украины в Филадельфии, один из организаторов-основателей украинской недели в Южном Нью Джерси.

"Сейчас тяжело всем. Американцы также испытывают проблемы, и когда этих проблем очень много, люди начинают закрываться и не хотят слышать ни о чем, а тем более об Украине. Но когда мы делаем положительное мероприятие — это оставляет положительные эмоции. Так американцы будут помнить об Украине, они будут помнить об этом дне, и это будет побуждать их позвонить конгрессмену, чтобы тот в свою очередь поспособствовал оказанию помощи Украине.

Поэтому такая мягкая культурная народная дипломатия — это самый эффективный метод завоевать сердца американцев сейчас, после полутора лет от начала полномасштабного вторжения", — добавляет почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур.

Благотворительная ярмарка для помощи Украине в США. Фото: Новини.LIVE

Среди прочих культурную дипломатию также проводила украинская группа в Америке "Soloway Band", которая исполняла разные песни, как украинские, так и каверы на разные американские хиты.

"Мы хотим показать американцам нашу украинскую культуру, традиции, красоту украинцев и нашей музыки, просто показать людям, кто мы. И мы хотим донести в это тяжелое время, что мы — с Украиной", — говорит солистка группы "Soloway Band" Юлия Ступень.

Выступление группы "Soloway Band". Фото: Новини.LIVE

Украинская неделя в Южном Нью Джерсе продлится до 28 августа. За это время можно будет прийти к местным бизнесменам, получить от них услугу, а вырученные денежные средства пойдут на помощь Украине.