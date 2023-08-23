У США стартував український тиждень до Дня Незалежності — ось як це було

Благодійна ярмарка до Дня Незалежності України у США. Фото: Новини.LIVE

Одягнені у вишиванки, а на обличчях намальовані тризуби. У американському Вайлдвуді, що у Південному Нью Джерсі, стартував український тиждень, який тут проводять традиційно на третій тиждень серпня.

Новини.LIVE також побували на святкуванні. Як напередодні Дня Незалежності українці в Америці проводили культурну дипломатію — розкаже наша кореспондентка.

Читайте також:

Український тиждень у Південному Нью Джерсі

Зазвичай щороку у цей час тут багато українців, повсюди на вулицях майорить український стяг. Цьогорічний серпень винятком не став. 20 серпня тут розпочався тиждень України, який триватиме до 28 серпня.

Люди святкують український тиждень у США. Фото: Новини.LIVE

Кейп Мей — це маленьке, затишне містечко у Південному Нью Джерсі, передмістя місцевої туристичної гавані — Вайлдвуда. Тут тепло, наче у одеській Затоці, щоправда у повітрі замість морського бризу панує океанський.

При в'їзді у Кейп Мей та в його серці — Ротарі парку — вітер бавиться синьо-жовтими прапорами. Тут стартував український тиждень. Дітвора усміхається, на щоках — тризуб, мальований дівчатами із України, які так збирають кошти на гуманітарну допомогу для України.

Благодійна ярмарка для допомоги Україні у США. Фото: Новини.LIVE

У вишиванках тут зараз всі, а ті, хто без — гордо носить значок біля серця #standwithukraine.

"Ми не можемо стояти осторонь. Це наша Батьківщина, яка зараз виборює демократію для всього світу", — каже пані Леся, яка прийшла сюди із невісткою. Вони вже давно у Сполучених Штатах, із першого покоління українців в Америці. Розмовляють англійською, однак, коли говорять про Україну, на очах виступають сльози.

Благодійний захід для збору коштів для України в США. Фото: Новини.LIVE

Збір коштів для України

До традиційності українського тижня тут цьогоріч додалось святкування його початку, яке об'єднали із Днем Незалежності України. Ідея належить меру містечка Кейп Мей та почесному консулу України у Філадельфії.

Вони разом вирішили зробити перший вечір — фандрайзером для одного із волонтерських фондів "Cape May Shelter Lutsk", який відправляє гуманітарну допомогу до України.

Благодійна ярмарка для України в США. Фото: Новини.LIVE

Одна із засновниць фонду — американка Весна Паліфрова. Півтора року тому вони з братом, чия дружина українка, вирішили об'єднатися та допомагати Україні. За весь цей час зібрали допомоги на понад 500 тисяч доларів. "Cape May Shelter Lutsk" одними із перших зайшли з гуманітарною допомогою до Херсона минулоріч у листопаді.

"Розповіді людей, які вибрались із окупації розривали наші серця. Люди говорили, що вони пили дощову воду, щоб вижити. Це не вкладалось у наших головах, це нелюдяно. Коли мене питають, чому ми допомагаємо, адже ми ж не українці за походженням, я відповідаю, що демократія немає кордонів. Якщо Україна не переможе, ми всі, весь світ, буде у великій біді і завдання номер один нині — не допустити цього", — каже співзасновниця фонду "Cape May Shelters Lutsk, Ukraine" Весна Паліфрова.

Усі кошти, виручені від продажів сувенірів, напоїв, їжі та вареників підуть до "Cape May Shelters Lutsk, Ukraine".

Маленький вклад для великої мети

Лінда Вулді — вчителька на пенсії. Жінка своє хобі перетворила на маленький бізнес. Вона збирає прикраси із океанічного скла. Каже, не вагалась зовсім, коли її запросили на подію. Її внесок на фандрейзер — прикраси, які робить своїми руками.

Благодійна ярмарка у США. Фото: Новини.LIVE

"Люди в Україні нині страждають, і їм потрібна велика допомога. І якщо можна якось допомогти, через нашу діяльність, мистецтво, то ми повинні робити це. Але варто розуміти, що і нам, американцям, це потрібно, бо це наша спільна боротьба", — каже місцева підприємиця, вчителька та пенсіонерка, Лінда Вулді.

Боротьба за світову демократію

Мер міста — родом із Галичини. З власного досвіду переконався, що українці — це дуже працьовиті та добрі люди, яких чимало приїжджає сюди, у Південне Нью Джерсі на роботу.

Український тиждень у Південному Нью Джерсі, США. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні ми здаємо тест із демократії. І те, як ми підтримуємо Україну — головний екзамен. Адже підтримка України потрібна не тільки Україні, вона важлива також для США. Це щось більше, це підтримка демократії. Ми не можемо дозволити тиранії перемогти, це боротьба за майбутнє покоління, і ми маємо підтримати Україну", — додає Зак Мюлок, мер містечка Кейп Мей.

Культурна народна дипломатія у США

Такі позитивні події тут, в Америці, — це чудова можливість комунікації із американцями, донесення до них сенсів, які важливі нам, говорить Ірина Мазур, почесний консул України у Філадельфії, одна із організаторів початку українського тижня в у Південному Нью Джерсі.

"Зараз важко усім. Американці також мають проблеми, і коли цих проблем дуже багато, люди починають закриватись і не хочуть чути ні про що, а тим паче про Україну. Але коли ми робимо позитивний захід — це залишає позитивні емоції. Так американці пам'ятатимуть про Україну, вони будуть пам’ятати про цей день, і це буде спонукати їх зателефонувати конгресмену, щоб той своєю чергою посприяв наданню допомоги Україні.

Тому отака лагідна культурна народна дипломатія — це найефективніший метод завоювати серця американців зараз, після півтора року з початку повномасштабного вторгнення", — додає почесний консул України у Філадельфії Ірина Мазур.

Благодійна ярмарка для допомоги Україні у США. Фото: Новини.LIVE

Серед інших культурну дипломатію також проводив український гурт в Америці "Soloway Band", які співали різних пісень, як українських, так і каверів на різні американські хіти.

"Ми хочемо показати американцям нашу українську культуру, традиції, красу українців та нашої музики, просто показати людям, хто ми. І ми хочемо донести у цей важкий час, що ми — з Україною", — каже солістка гурту "Soloway Band" Юлія Ступень.

Виступ гурту "Soloway Band". Фото: Новини.LIVE

Український тиждень у Південному Нью Джерсі триватиме до 28 серпня. За цей час можна буде прийти до місцевих бізнесменів, отримати від них послугу, а виручені кошти підуть на допомогу Україні.