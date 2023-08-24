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Украинская кухня, благотворительный забег и протест: День Независимости в Великобритании

24 августа 2023 23:47
a287d216-c33f-491e-e08f-9f72b5f36c00 - Мирослава Ульянина
Мирослава Ульянина
Журналист (Великобритания)
Как праздновали День Независимости Украины в Великобритании
Благотворительный забег ко Дню Независимости в Лондоне. Фото: #RunForUkraine
a287d216-c33f-491e-e08f-9f72b5f36c00 - Мирослава Ульянина
Мирослава Ульянина
Журналист (Великобритания)

Великобритания, по сравнению с другими странами, лидирует в поддержке, предоставляемой Украине для обороны территории, и украинцам, временно нашедшим убежище в Великобритании. Сегодня в День Независимости вся Англия, Уэльс и Северная Ирландия охвачены официальными и частными инициативами празднования 32-летия украинской независимости.

Новости.LIVE подготовили обзор празднования Дня Независимости Украины в Великобритании.

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Сине-желтая Великобритания

С самого утра на здании Westminster City Council в Лондоне вместо британского развевается украинский флаг, а вечером все 19 этажей подсветили синими и желтыми фонарями.

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Флаг Украины на здании Westminster City Council. Фото: Новости.

Вестминстерский городской совет, расположенный в самом центре Лондона возле Вестминстерского аббатства и Букингемского дворца, еще с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины принялся поддерживать временных переселенцев и обеспечил более 5 сотен украинцев жильем, бесплатным образованием и условиями для развития.

Двое приехавших в прошлом году украинцев сейчас официально трудоустроены в Westminster City Council. Также этот кансил 24 февраля этого года, в честь первой годовщины вторжения российской армии в Украину, переименовал одну из центральных улиц на Kyiv Road.

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Открытие улицы Kyiv Road. Фото: Westminster City Council

Адам Хуг, лидер Вестминстерского городского совета, во время открытия дороги сказал:

Как центр международной столицы, нам казалось вполне уместным, чтобы часть нашего города несла факел для непокоренных защитников Украины . Это небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что его борьба имеет заметное место в нашем городе. Запрос на новый топоним поступил от самой украинской общины.Вестминстер является домом для украинцев, перемещенных войной, и наши жители открыли свои сердца и свои двери для тех, кто спасается от военной машины Путина."

День семейных развлечений к празднику

Городской совет Манчестера тоже демонстрирует солидарность с народом Украины, отмечая День Независимости. Жителей всего Манчестера приглашают посетить День семейных развлечений Украинского культурного центра, чтобы поддержать украиноязычную общину и погрузиться в украинскую культуру.

Музыка, танцы, традиционная еда, декоративно-прикладное искусство и даже детские развлечения — широкий выбор развлечений для всей семьи на протяжении всего дня и до позднего вечера.

Советник Лутфур Рахман, заместитель председателя городского совета Манчестера, сказал:

"День Независимости дает нам возможность отпраздновать с обществом и показать им, что мы не забыли, что происходит в их родной стране. Я бы призвал всех жителей посетить празднование Дня Независимости и поддержать общину."

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Девушка с узором флага Украины на щеке. Фото: #RunForUkraine

В прошлом году городской совет Манчестера открыл фонд MCR Ukraine Welcome, который на сегодняшний день собрал более £69 000 на финансирование благотворительных организаций и волонтерских групп. В фокусе внимания помощь с предметами первой необходимости семьям и отдельным лицам, переезжающим в город.

Чествование погибших и помощь беженцам

Совет округа Тест Велли (Test Valley Borough Council) празднует День Независимости Украины в ратуше, угощая всех бесплатным чаем, кофе и безалкогольными напитками, после чего планируется прогулка в аббатство Ромси (Romsey Abbey), чтобы зажечь свечи, почтить минутой молчания погибли мир.

Королевский район Кингстон на Темзе юго-западнее Лондона сегодня объявил об открытии новой украинской школы для детей, которые вынуждены были покинуть свои дома и учения из-за конфликта в стране.

St Mary's Ukrainian Supplementary School (Украинская школа Святой Марии) в Нью-Малдене будет работать каждое воскресенье в течение семестра и будет принимать пятьдесят украинских учеников в возрасте от 5 до 16 лет, проживающих в районе.

Учащимся предлагают уроки украинского языка, истории и географии, чтобы развить свои знания и понимания Украины, в то же время имея возможность заниматься спортом, изучать кулинарию и интегрироваться в новую культурную среду в Великобритании.

Советник Афи Афилака, руководитель по культуре, наследию и управлению, сказал:

"За последние полтора года Кингстон принимал украинцев с распростертыми объятиями, и мы поддержали более 170 детей, которые учились в местных школах. Мы гордимся быть гостеприимным и инклюзивным районом, поэтому мы рады, что можем обеспечить этим детям украинское образование, пока они живут в Кингстоне. ."

Протест против войны России в Украине

Не менее яркие события от волонтерских организаций. Так, в 6 вечера украинцы Лондона собрались возле памятника Владимиру Великому, рядом со станцией метро Holland Park station, на уже традиционный протест против военных действий захватчика и ради отражения извечного стремления украинского народа к единству, суверенности и самостоятельности.

Протест против российской агрессии в Лондоне Фото: Новости.

Сразу после протеста в Украинском центре Лондона (Ukrainian Cultural Centre) – благотворительный концерт украинской музыканты и автора песен Кристины Панасюк.

На передовой Кристина волонтерит и уже дала более сотни концертов и считается одним из самых признанных и награжденных музыкантов-волонтеров.

Забег #RunForUkrainе

Праздничный забор в День Независимости устраивает инициативная группа #RunForUkrainе. 5-километровая дистанция — показать украинскую целеустремленность, устойчивость и единство.

"Мы бежим, чтобы вернуть территории и восстановить границы. Готовьте кроссовки и участвуйте в вдохновляющем движении #RunForUkraine!" , – призывают организаторы.

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Благотворительный забег в Лондоне. Фото: #RunForUkraine

Проект #RunForUkraine запустили весной 2022 года активные бегуны вместе с волонтерской командой "Второго Фронта Украина". Проект быстро дорос до международного масштаба.

"Прошлой осенью, когда я только что переехала в Лондон, моя подруга, основательница RunForUkraine, начала организовывать забеги в разных странах. Она предложила организовать пробежку и здесь, и мне сразу стало понятно, что не могу остаться в стороне. Сегодня мы уже в третий раз вышли на старт. Сегодня мы уже в третий раз вышли на старт. , но на этот раз целью было собрать средства для закупки раций на фронт» , — рассказывает основательница проекта.

Впервые #RunForUkraine громко и ярко заявил о себе на Торонто Марафоне в мае 2022 г., где в тематических футболках бежали сотни атлетов и любителей.

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Благотворительный забег в Лондоне. Фото: #RunForUkraine

Далее последовали марафоны в Оттаве, Чикаго, Торонто, Тель-Авиве, 19 благотворительных пробежек по всей Канаде и миру, где участвовали послы, политики, звезды, музыканты.

Благотворительная инициатива преследует цель не только бега, но и фандрейзинга. Проект собирает 69920 канадских долларов на закупку раций для украинских защитников.

  • Благотворительный забег в Лондоне. Фото: #RunForUkraine
  • Благотворительный забег в Лондоне. Фото: #RunForUkraine
  • Благотворительный забег в Лондоне. Фото: #RunForUkraine
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Цифра, кстати, символическая, потому что именно 6992,982 км - это общая протяженность официально признанной в 1991 году государственной границы Украины (сухопутной границы - 5618 км и морской границы 1355 км). Регистрация на сегодняшний забег открыта не только для украинцев, но и для спортсменов любой национальности, и имеет обязательную составляющую — пожертвование в размере 20 долларов США, что составляет 12 фунтов стерлингов.

Фотопрогулка по Лондону

Сообщество украинцев в Великобритании, увлекающихся и работающих в сфере моды и красоты "UA in UK community" организовало 1,5-часовую фотопрогулку в бизнес-сердце Лондона — City of London — с разговорами об идентичности.

  • Фотопрогулка по Лондону. Фото: UA in UK community
  • Фотопрогулка по Лондону. Фото: UA in UK community
  • Фотопрогулка по Лондону. Фото: UA in UK community
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"Проблема самоидентификации во время вынужденной иммиграции невероятно серьезна! Поэтому наша организация делает все возможное для развития и содержания национальных традиций особенно в отношении празднования государственных праздников. Двухчасовая прогулка-тренинг с созданием фото в особо знаковых местах Сити Лондона с проговоркой и визуальной демонстрацией украинских ценностей точно поможет нашим участникам лучше адаптироваться, находить новых друзей, познавать город, в котором они сейчас живут и четче понимать свои корни!" , - Рассказывает организатор UA in UK Community Александра Волкова.

Организаторы показывают лучшие фотолокации старейшей части города, известные кинематографические места и любимые точки знаменитостей. Экскурсия бесплатна, но важно соблюсти дресс-код — быть в вышиванке или с национальной символикой.

Гастрономическое посольство "Мрия"

Гастрономическое посольство Украины в Лондоне, открывшийся в прошлом году в сердце Лондона ресторан "Мрия" ("Mriya") сегодня объединяет гостей вокруг общей цели — поддержать защитников и приобрести пикап для отдельного отряда специального назначения, выполняющего боевые задачи на юге Украины.

На День Независимости в украинское необесто специально приехал известный в барной культуре бармен Артем Скапенко (основатель культового киевского бара LoggerHead Bar), чтобы готовить гостям авторские коктейли, символизирующие силу нации.

Бармен Артём Скапенко. Фото: Новости.

С начала вторжения Артем Скапенко собирает деньги на первоочередные нужды украинских защитников и вдохновляет людей на пожертвования. Все вырученные за вечер деньги сегодня также будут направлены на помощь.

Гостей угощают традиционными украинскими блюдами, которые уже полюбили британцы — красным борщом, варениками с вишнями, салом, котлетой по-киевски и сладким медовником.

  • Традиционная украинская еда в заведении "Мрия" в Лондоне. Фото: Mriya
  • Традиционная украинская еда в заведении "Мрия" в Лондоне. Фото: Mriya
  • Традиционная украинская еда в заведении "Мрия" в Лондоне. Фото: Mriya
  • Традиционная украинская еда в заведении "Мрия" в Лондоне. Фото: Mriya
  • Посетители заведения "Мечта". Фото: Новости.
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"Еще до того, как Мечта открыла свои двери для гостей, я приказывала ей стать не просто заведением общественного питания, а культурным посольством Украины в Лондоне, которое достойно будет представлять нашу страну на языке вкусов и гостеприимства, будет проматывать художников, художников, производителей. Мне хотелось чтобы для иностранцев "Мрия" была путешествием в Украину, приключением, первым знакомством, а для моих соотечественников - возвращением домой. У меня вырастают крылья, когда украинцы говорят: я как дома!" , – говорит соучредительница Mriya Neo Bistro Ольга Цибитовская.

К слову, все работники "Мечты" - украинцы, переехавшие в Лондон во время полномасштабного вторжения.

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