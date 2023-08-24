Як святкували День Незалежності України у Великій Британії

Благодійний забіг до Дня Незалежності в Лондоні. Фото: #RunForUkraine

Великобританія, у порівнянні з іншими країнами, лідирує у підтримці, яку надає Україні для оборони території, та українцям, які тимчасово знайшли прихисток у Великобританії. Сьогодні, у День Незалежності, уся Англія, Уельс та Північна Ірландія охоплені офіційними та приватнимим ініціативами святкування 32-річниці української незалежності.

Новини.LIVE підготували огляд святкування Дня Незалежності України у Великій Британії.

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Від самого ранку на будівлі Westminster City Council у Лондоні замість британського майорить український прапор, а увечері усі 19 поверхів підсвітили синіми та жовтими ліхтарями.

Прапор України на будівлі Westminster City Council. Фото: Новини.LIVE

Вестмінстерська міська рада, що розташована у самісінькому центрі Лондона біля Вестмінстерського абатства та Букінгемського палацу, ще від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України взялася підтримувати тимчасових переселенців і забезпечила більше 5 сотень українців житлом, безкоштовною освітою та умовами для розвитку.

Двоє українців, які приїхали минулого року, нині офіційно працевлаштовані у Westminster City Council. Також цей кансіл 24 лютого цього року, у знак вшанування першої річниці вторгнення російської армії в Україну, перейменував одну з центральних вулиць на Kyiv Road.

Відкриття вулиці Kyiv Road. Фото: Westminster City Council

Адам Хуг, лідер Вестмінстерської міської ради, під час відкриття дороги зазанчив:

"Як центр міжнародної столиці, нам здавалося цілком доречним, щоб частина нашого міста несла факел для нескорених захисників України. Це невелика ділянка дороги, але ми хочемо показати народу України, що його боротьба має помітне місце в нашому місті. Запит на новий топонім надійшов від самої української громади. Вестмінстер є домом для українців, переміщених війною, і наші мешканці відкрили свої серця та свої двері для тих, хто рятується від військової машини Путіна."

День сімейних розваг до свята

Міська рада Манчестера теж демонструє солідарність з народом України, відзначаючи День Незалежності. Мешканців з усього Манчестера запрошують відвідати День сімейних розваг Українського культурного центру, щоб підтримати україномовну громаду та зануритися в українську культуру.

Музика, танці, традиційна їжа, декоративно-прикладне мистецтво та навіть дитячі розваги — широкий вибір розваг для всієї родини з протягом усього дня і до пізнього вечора.

Радник Лутфур Рахман, заступник голови міської ради Манчестера, сказав:

"День Незалежності дає нам можливість відсвяткувати з громадою та показати їм, що ми не забули, що відбувається в їхній рідній країні. Я б закликав усіх мешканців відвідати святкування Дня Незалежності та підтримати громаду."

Дівчина з малюнком прапора України на щоці. Фото: #RunForUkraine

Минулого року Міська рада Манчестера відкрила фонд MCR Ukraine Welcome, який на сьогодні зібрав понад £69 000 на фінансування благодійних організацій і волонтерських груп. У фокусі уваги — допомога з предметами першої необхідності сім’ям і окремим особам, які переїжджають до міста.

Вшанування загиблих і допомога біженцям

Рада округу Тест Веллі (Test Valley Borough Council) святкує День Незалежності України в ратуші, пригощаючи всіх безкоштовним чаєм, кавою та безалкогольними напоями, після чого планується прогулянка до абатства Ромсі (Romsey Abbey), щоб запалити свічки, вшанувати хвилиною мовчання загиблих і помолитися за мир.

Королівський район Кінгстон на Темзі на південний захід від Лондона сьогодні оголосив про відкриття нової української школи для дітей, які змушені були залишити свої домівки та навчання через конфлікт у країні.

St Mary’s Ukrainian Supplementary School (Українська школа Святої Марії) в Нью-Малдені працюватиме щонеділі протягом семестру та прийматиме п’ятдесят українських учнів віком від 5 до 16 років, які проживають у районі.

Учням пропонують уроки української мови, історії та географії, щоб розвинути свої знання та розуміння України, водночас маючи змогу займатися спортом, вивчати кулінарією та інтегруватися у нове культурне середовище у Великобританії.

Радник Афі Афілака, керівник з питань культури, спадщини та управління, сказав:

"За останні півтора року Кінгстон приймав українців з розпростертими обіймами, і ми підтримали понад 170 дітей, які навчалися в місцевих школах. Ми пишаємося бути гостинним та інклюзивним районом, тому ми раді, що можемо забезпечити цим дітям українську освіту, поки вони живуть у Кінгстоні."

Протест проти війни Росії в Україні

Не менш яскраві події від волонтерських організацій. Так, о 6 вечора українці Лондона зібрались біля памʼятника Володимиру Великому, поряд зі станцією метро Holland Park station, на уже традиційний протест проти воєнних дій загарбника і задля віддзеркалення одвічного прагнення українського народу до єдності, суверенності та самостійності.

Протест проти російської агресії в Лондоні. Фото: Новини.LIVE

Одразу після протесту в Українському центрі Лондона (Ukrainian Cultural Centre) - благодійний концерт української музикантки та автора пісень Христини Панасюк.

На передовій Христина волонтерить і уже дала більше сотні концертів і вважається однією з найбільш визнаних і нагороджених музикантів-волонтерів.

Забіг #RunForUkrainе

Святковий забір у День Незалежності влаштовує ініціативна група #RunForUkrainе. 5-кілометрова дистанція має на меті показати українську цілеспрямованість, стійкість та єдність.

"Ми біжимо, щоб повернути території та відновити кордони. Готуйте кросівки та беріть участь у надихаючому русі #RunForUkraine!", — закликають організатори.

Благодійний забіг у Лондоні. Фото: #RunForUkraine

Проєкт #RunForUkraine запустили навесні 2022 активні бігуни разом з волонтерською командою "Другого Фронту Україна". Проєкт швидко доріс до міжнародного масштабу.

"Минулої осені, коли я щойно переїхала до Лондона, моя подруга, засновниця RunForUkraine, розпочала організовувати забіги в різних країнах. Вона запропонувала організувати пробіжку й тут, і мені зразу стало зрозуміло, що не можу лишитися осторонь. Сьогодні ми вже втретє вийшли на старт, та цього разу метою було зібрати кошти для закупівлі рацій на фронт", — розповідає засновниця проєкту.

Уперше #RunForUkraine гучно та яскраво заявив про себе на Торонто Марафоні в травні 2022, де в тематичних футболках бігли сотні атлетів та аматорів.

Благодійний забіг у Лондоні. Фото: #RunForUkraine

Далі були марафони в Оттаві, Чикаго, Торонто, Тель-Авіві, 19 благодійних пробіжок по всій Канаді та світу, де брали участь посли, політики, зірки, музиканти.

Благодійна ініціатива має на меті не лише біг, а й фандрейзинг. Проєкт збирає 69 920 канадських доларів на закупівлю рацій для українських захисників.

Благодійний забіг у Лондоні. Фото: #RunForUkraine

Благодійний забіг у Лондоні. Фото: #RunForUkraine

Благодійний забіг у Лондоні. Фото: #RunForUkraine 1 / 3

Цифра, до речі, символічна, бо саме 6992,982 км — це загальна протяжність офіційно визнаного у 1991 році державного кордону України (сухопутного кордону — 5618 км та морського кордону 1355 км). Реєстрація на сьогоднішній забіг відкрита не лише для українців, але і для спортсменів будь-якої національності, і має обов’язкову складову — пожертву в розмірі 20 доларів США, що дорівнює 12 фунтів стерлінгів.

Фотопрогулянка Лондоном

Спільнота українців в Великій Британії, які захоплюються і працюють у сфері моди та краси "UA in UK community" організувала 1,5 годинну фотопрогулянку у бізнес-серці Лондона — City of London — з розмовами про ідентичність.

Фотопрогулянка Лондоном. Фото: UA in UK community

Фотопрогулянка Лондоном. Фото: UA in UK community

Фотопрогулянка Лондоном. Фото: UA in UK community 1 / 3

"Проблема самоідентифікації підчас вимушенноі імміграції неймовірно серйозна! Тому наша організація робить усе можливе для розвитку та втримання національних традицій особливо щодо святкування державних свят. Двогодинна прогулянка-тренінг зі створенням фото в особливо знакових місцях Сіті Лондону з проговоренням та візуальною демонстрацією українських цінностей точно допоможе нашим учасникам краще адаптуватись, знаходити нових друзів, пізнавати місто, в якому вони зараз живуть та чіткіше розуміти своє коріння!", — розповідає організаторка UA in UK Community Олександра Волкова.

Організатори показують найкращі фотолокаціі найстарішої частини міста, відомі кінематографічні місця та улюблені точки знаменитостей. Екскурсія безкоштовна, але важливо дотриматися дресс-коду — бути у вишиванці чи з національною символікою.

Гастрономічне посольство "Мрія"

Гастрономічне посольство України у Лондоні, ресторан "Мрія" ("Mriya"), який відкрився минулого року у серці Лондона, сьогодні об’єднує гостей навколо спільної мети — підтримати захисників та придбати пікап для окремого загону спеціального призначення, який виконує бойові задачі на півдні України.

На День Незалежності в українське нео-бісто спеціально приїхав відомий у барній культурі бармен Артем Скапенко (засновник культового київського бару LoggerHead Bar), щоб готувати гостям авторські коктейлі, що символізують силу нації.

Бармен Артем Скапенко. Фото: Новини.LIVE

З початку вторгнення Артем Скапенко збирає гроші на першочергові потреби українських захисників та надихає людей на пожертви. Усі виручені за вечір кошти сьогодні також будуть спрямовані на допомогу.

Гостей пригощають традиційними українськими стравами, які уже полюбили британці, — червоним борщем, варениками з вишнями, салом, котлетою по-київськи та солодким медівником.

Традиційна українська їжа в закладі "Мрія" в Лондоні. Фото: Mriya

Традиційна українська їжа в закладі "Мрія" в Лондоні. Фото: Mriya

Традиційна українська їжа в закладі "Мрія" в Лондоні. Фото: Mriya

Традиційна українська їжа в закладі "Мрія" в Лондоні. Фото: Mriya

Відвідувачі закладу "Мрія". Фото: Новини.LIVE 1 / 5

"Ще до того, як Мрія відкрила свої двері для гостей, я загадувала їй стати не просто закладом громадського харчування, а культурним посольством України в Лондоні, яке гідно представлятиме нашу країну мовою смаків та гостинності, промотуватиме митців, художників, виробників. Мені хотілося щоб для іноземців "Мрія" була подорожжю в Україну, пригодою, першим знайомством, а для моїх співвітчизників — поверненням додому. У мене виростають крила, коли українці кажуть: я наче вдома!", — каже співзасновниця Mriya Neo Bistro Ольга Цибитовська.

До слова, усі працівники "Мрії" — українці, які переїхали до Лондона під час повномасштабного вторгнення.