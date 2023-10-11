Украинские беженцы в Польше: с какими испытаниями встретились пожилые люди

Украинские беженцы в Польше. Фото: notesfrompoland.com

Польша приняла рекордное количество беженцев из Украины, среди которых многие пожилые люди. Сейчас в стране проживает почти 73 000 украинцев от 60 лет. Им почти каждый день приходится сталкиваться с разнообразными испытаниями.

Об этом рассказывает reliefweb.int.

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Проблемы пожилых беженцев в Польше

Недавнее исследование, проведенное с мая по июль 2023 HelpAge International и Польским центром международной помощи, пролило свет на ситуацию старших украинских беженцев в Польше. Исследование включало опрос 382 человек, 80% выборки составляли женщины. Выводы показали, что две трети респондентов принадлежат к возрастному диапазону от 60 до 70 лет, а остальные участники были еще старше.

Так, большинство респондентов, а именно 85%, сейчас безработные, 10% беженцев в возрасте 60 лет и старше имеют работу на полный или неполный рабочий день, еще 5% — работают на сезонной работе. При этом большинство надеются на финансовую помощь от польского государства из-за низкой украинской пенсии.

Жилье остается одной из важнейших долгосрочных проблем для пожилых украинских беженцев в Польше. Почти половина опрошенных арендовали жилье, другие получали пособие по проживанию.

"Полученные данные свидетельствуют об острой потребности в продлении схем поддержки проживания: доступа к коллективным приютам или субсидии для польских хозяев для пожилых беженцев", — обращают внимание авторы исследования.

Отмечается, что прекращение этой поддержки вызывает беспокойство относительно потенциальной уязвимости пожилых беженцев, которые теперь могут столкнуться с тяжелым решением вернуться в Украину, проживать в неудовлетворительных условиях жизни или даже оказаться без дома.

Медицинская помощь беженцам

Многие пожилые украинские беженцы нуждаются в медицинской помощи и облегченном доступе к польской системе здравоохранения. В частности:

61% имеют инвалидность;

70% страдают хроническими или тяжелыми заболеваниями;

64% проходят лечение или принимают лекарство;

почти 80% испытывали беспокойство, тревогу и/или депрессию каждый день или большинство дней в течение 30 дней до опроса.

Основные проблемы доступа к медицинской помощи в Польше: долгое ожидание специализированной помощи, языковой барьер и нехватка информации. Только 8% опрошенных могли полностью оплатить счета за лечение.

Выводы также свидетельствуют о том, что беженцы постарше мало вовлечены в социальную жизнь. Среди них 18% воздерживались от участия в светских собраниях, мероприятиях или встреч с друзьями вне дома в течение 30 дней до опроса. Основными факторами, способствующими такому замкнутому поведению, является отсутствие транспорта, интереса и общения. Кроме того, проходит мало мероприятий, способствующих интеграции между старшими украинцами и поляками.

Ранее мы рассказывали, что в правительстве Соединенных Штатов приняли решение о выделении 1,48 млн евро украинским беженцам. Деньги получат организации, помогающие украинцам в Литве.

Напомним, что расходы украинцев в Польше составляют 19,3% от всего количества иностранцев, что объясняется большой численностью наших граждан в этой стране. Однако есть когорта людей, которые потратили еще больше.