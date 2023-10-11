Українські біженці в Польщі: з якими випробуваннями зустрілися люди похилого віку

Українські біженці у Польщі. Фото: notesfrompoland.com

Польща прийняла рекордну кількість біженців з України, серед яких багато людей похилого віку. Зараз у країні проживає майже 73 000 українців віком від 60 років. Їм майже щодня доводиться зіштовхуватися з різноманітними випробуваннями.

Про це розповідає reliefweb.int.

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Проблеми літніх біженців у Польщі

Нещодавнє дослідження, проведене з травня по липень 2023 року HelpAge International та Польським центром міжнародної допомоги, пролило світло на ситуацію старших українських біженців у Польщі. Дослідження включало опитування 382 осіб, 80% вибірки становили жінки. Висновки показали, що дві третини респондентів належать до вікового діапазону від 60 до 70 років, а решта учасників були ще старші.

Так, значна більшість респондентів, а саме 85%, наразі безробітні, 10% біженців у віці 60 років і старше мають роботу на повний або неповний робочий день, ще 5% — працюють на сезонній роботі. При цьому більшість покладаються на фінансову допомогу від польської держави через низьку українську пенсію.

Житло залишається однією з найважливіших довгострокових проблем для літніх українських біженців у Польщі. Майже половина опитаних орендували житло, інші отримували допомогу щодо проживання.

"Отримані дані свідчать про гостру потребу в продовженні схем підтримки проживання: доступу до колективних притулків або субсидії для польських господарів для літніх біженців", — звертають увагу автори дослідження.

Зазначається, що припинення цієї підтримки викликає занепокоєння щодо потенційної вразливості біженців похилого віку, які тепер можуть зіткнутися з важким рішенням повернутися в Україну, проживати в незадовільних умовах життя або навіть опинитися без дому.

Медична допомога біженцям

Багато літніх українських біженців потребують медичної допомоги та полегшеного доступу до польської системи охорони здоров'я. Зокрема:

61% мають інвалідність;

70% мають хронічні або важкі захворювання;

64% проходять лікування або приймають ліки;

майже 80% відчували занепокоєння, тривогу та/або депресію щодня або більшість днів протягом 30 днів до опитування.

Основні проблеми доступу до медичної допомоги в Польщі: довге очікування на спеціалізовану допомогу, мовний бар'єр та брак інформації. Лише 8% опитаних могли повністю оплатити рахунки за лікування.

Висновки також свідчать про те, що біженці старшого віку мало залучені до соціального життя. З поміж них 18% утримувалася від участі у світських зборах, заходах або зустрічей з друзями поза домом протягом 30 днів до опитування. Основними факторами, що сприяють такій замкнутій поведінці, є відсутність транспорту, інтересу та спілкування. Крім того, відбувається мало заходів, які б сприяли інтеграції між старшими українцями та поляками.

Раніше ми розповідали, що в уряді Сполучених Штатів ухвалили рішення про виділення 1,48 млн євро українським біженцям. Гроші отримають організації, які допомагають українцям у Литві.

Нагадуємо, що витрати українців у Польщі становлять 19,3% від усієї кількості іноземців, що пояснюється великою чисельність наших громадян у цій країні. Однак є когорта людей, що витратили ще більше.