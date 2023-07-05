Украинцы в Польше будут получать повышенную зарплату

Сезонная работа в Польше. Фото: Польша Сегодня

С 1 июля минимальная зарплата в Польше поднимется второй раз за год. На этот раз рост составит 110 злотых, что примерно равно 1 тысяче гривен.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

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В сообщении говорится, что украинцы, трудоустроенные в Польше, теперь будут зарабатывать, начиная от 25 тысяч гривен ежемесячно, в зависимости от формы занятости.

С начала 2023 года минимальный уровень оплаты труда в Польше увеличился на более чем 600 злотых. Ранее в январе текущего года минимальная зарплата уже была увеличена с 3010 до 3490 злотых брутто.

В сообщении указывается, что, начиная с июля текущего года, минимальная месячная зарплата для работников по трудовому контракту составит 3600 злотых брутто (до вычета налогов), что равно приблизительно 2783 злотым на руки, или 25,3 тыс. гривен.

Те, кто работают на условиях договора, будут получать минимум 23,50 злотых в час брутто (около 210 грн). В месяц при определенном количестве отработанных часов заработок может составить от 4700 до 5875 злотых, что равно приблизительно 42,6–53,2 тыс. гривен.

Повышение зарплаты оказывает влияние и на другие виды выплат, включая надбавки за ночные смены, компенсацию стоимости парковки, пособия в период беременности и родов, больничные и выходные пособия.

Напомним, что украинцы, которые из-за войны уехали в Польшу, могут бесплатно пройти подготовку к работе в IT-сфере. Там стартовал набор на программу подготовки программистов Work in Tech Ukraine.

Кроме того, украинские беженцы, на время войны поселившиеся в Польше, рассказали о работе, которая в этой стране считается самой простой. Речь идет о сборе малины.