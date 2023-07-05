Українці у Польщі отримуватимуть підвищену зарплату

Сезонна робота у Польщі. Фото: Польща Сьогодні

З 1 липня мінімальна зарплата у Польщі підніметься вдруге за рік. Цього разу зростання становитиме 110 злотих, що приблизно дорівнює 1 тисячі гривень.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

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Як зміниться зарплата у Польщі

У повідомленні йдеться, що українці, працевлаштовані у Польщі, тепер зароблятимуть, починаючи від 25 тисяч гривень щомісяця, залежно від форми зайнятості.

З початку 2023 року мінімальний рівень оплати праці в Польщі збільшився на понад 600 злотих. Раніше в січні поточного року мінімальну зарплату вже збільшили з 3010 до 3490 злотих брутто.

У повідомленні зазначається, що, починаючи з липня поточного року, мінімальна місячна зарплата для працівників за трудовим контрактом становитиме 3600 злотих брутто (до вирахування податків), що дорівнює приблизно 2783 злотим на руки або 25,3 тис. гривень.

Ті, хто працює на умовах договору, отримуватимуть щонайменше 23,50 злотих на годину брутто (близько 210 грн). У місяць за певної кількості відпрацьованих годин заробіток може становити від 4700 до 5875 злотих, що дорівнює приблизно 42,6–53,2 тис. гривень.

Підвищення зарплати впливає і на інші види виплат, включаючи надбавки за нічні зміни, компенсацію вартості паркування, допомогу у період вагітності та пологів, лікарняну та вихідну допомогу.

Нагадаємо, що українці, які через війну поїхали до Польщі, можуть безкоштовно пройти підготовку до роботи в IT-сфері. Там стартував набір на програму підготовки програмістів Work in Tech Ukraine.

Крім того, українські біженці, які на час війни оселилися в Польщі, розповіли про роботу, яка в цій країні вважається найпростішою. Йдеться про збирання малини.