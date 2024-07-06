Велопутешествие через всю Америку

Велосипедисты в США. Фото: google.com

Мария Кагал Редактор международного отдела

Украинцы Анна Бубнова и Александр Королюк едут из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк. Цель благотворительного велопутешествия — собрать 2 миллиона гривен на 150 fpv-дронов для 35-го отдельного стрелкового батальона, защищающего Харьковскую область.

С велосипедистами пообщалась журналистка Новини.LIVE в Вашингтоне Ульяна Бойчук.

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У Анны была мечта проехать на велосипеде из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк еще с 2018 года. Однако то пандемия, то полномасштабное вторжение откладывали эту цель на потом. И вот она предложила своему другу Александру присоединиться к ней.

"Я ей сказал, давай соединим мечту с помощью Украины, потому что такое время, когда любое крупное событие может собрать деньги, помочь военным", — сказал Александр.

"Я сама из Харькова, моя семья живет в Харькове. Я подумала, что нужно ехать так, чтобы действительно помочь людям в Украине сейчас", — добавила Анна.

Велосипед Александра подарен компанией Pride Bikes — крупная украинская компания, и часть их сотрудников воюет непосредственно в 35-м отдельном стрелковом батальоне. А остальная часть самостоятельно собирает дроны в Харькове.

Так и появилась идея помочь именно этому батальону. Велосипед Александр также после завершения велопутешествия продаст на аукционе или разыграет, а вырученные средства прибавит к общей сумме сбора.

В общей сложности продолжительность путешествия — около 90 дней.

"Мы стартовали из Лос-Анжелеса, где я намочила заднее колесо в океан Тихий. И вот планирую в Нью-Йорке намочить переднее в Атлантическом", — рассказала Анна.

Напомним, в США недавно праздновали День Независимости — уже 248-й.

На параде к празднику в Вашингтоне приняла участие и украинская колонна. К ней присоединилась журналистка Новини.LIVE.