Велоподорож через усю Америку

Велосипедисти у США. Фото: google.com

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Українці Ганна Бубнова та Олександр Королюк їдуть від Лос-Анжелеса до Нью-Йорка. Благодійна велоподорож має на меті зібрати 2 мільйона гривень на 150 fpv-дронів для 35-го окремого стрілецького батальйону, який боронить Харківську область.

З велосипедистами поспілкувалася журналістка Новини.LIVE у Вашингтоні Уляна Бойчук.

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Ганна мала мрію проїхати на велосипеді з Лос-Анжелеса до Нью-Йорка ще з 2018 року. Однак то пандемія, то повномасштабне вторгнення відкладали цю ціль на потім. І ось вона запропонувала своєму другові Олександру приєднатися до неї.

"Я їй сказав — поєднаймо мрію з допомогою Україні, тому що такий час, коли будь-яка велика подія має змогу зібрати гроші, допомогти військовим", — сказав Олександр.

"Я сама з Харкова, моя родина живе в Харкові. Я подумала, що треба їхати так, щоб дійсно допомогти людям в Україні зараз", — додала Ганна.

Велосипед Олександра подарований компанією Pride Bikes — це велика українська компанія, і частина їхніх співробітників воює безпосередньо в 35-му окремому стрілецькому батальйоні. А інша частина самостійно збирає дрони в Харкові.

Так і зʼявилась ідея допомогти саме цьому батальйону. Велосипед Олександр також після завершення велоподорожі продасть на аукціоні або ж розіграє, а отримані кошти додасть до загальної суми збору.

Загалом тривалість подорожі — близько 90 днів.

"Ми стартували з Лос-Анжелеса, де я намочила заднє колесо в океан Тихий. І ось планую в Нью-Йорку намочити переднє в Атлантичному", — розповіла Ганна.

Нагадаємо, у США нещодавно святкували День Незалежності — вже 248-й.

На параді до свята у Вашингтоні взяла участь і українська колона. До неї приєдналася журналістка Новини.LIVE.