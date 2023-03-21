Украинцам продолжили бесплатный проезд поездом в Германию: график и условия поездки

Не всем удается уехать в Ганновер с первого раза

Эвакуационный поезд в Германию продлили до мая 2023 года. В апреле он будет отправляться в Ганновер из Перемышля по четным дням.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

График движения

Бесплатный поезд с польской станции Перемышль отправляется через день в немецкий город Ганновер с единственной транзитной остановкой во Франкфурте-на-Одере для тех, кто планирует путешествовать в Берлин и дальше.

В обратном направлении в Польшу состав едет без пассажиров.

График движения в апреле по четным датам:

Перемышль — отправление в 22:30;

Франкфурт-на-Одере (транзитная остановка) — 10:00 (+-1 час);

Ганновер Messe/Laatzen — 16:00 (+-1 час).

Правила поездки в Германию

Те, кто хочет уехать в Германию для эвакуации, должны ждать на платформе польской станции в нужное время. Сориентироваться на месте помогают волонтеры и работники Красного Креста.

При посадке действует приоритет: сначала люди с браслетами от польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.

Напомним, полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки. Из-за постоянных российских обстрелов из Авдеевки и соседних сел эвакуируют женщин и детей.