Украинцам продолжили бесплатный проезд поездом в Германию: график и условия поездки
Эвакуационный поезд в Германию продлили до мая 2023 года. В апреле он будет отправляться в Ганновер из Перемышля по четным дням.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.
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График движения
Бесплатный поезд с польской станции Перемышль отправляется через день в немецкий город Ганновер с единственной транзитной остановкой во Франкфурте-на-Одере для тех, кто планирует путешествовать в Берлин и дальше.
В обратном направлении в Польшу состав едет без пассажиров.
График движения в апреле по четным датам:
- Перемышль — отправление в 22:30;
- Франкфурт-на-Одере (транзитная остановка) — 10:00 (+-1 час);
- Ганновер Messe/Laatzen — 16:00 (+-1 час).
Правила поездки в Германию
Те, кто хочет уехать в Германию для эвакуации, должны ждать на платформе польской станции в нужное время. Сориентироваться на месте помогают волонтеры и работники Красного Креста.
При посадке действует приоритет: сначала люди с браслетами от польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.
Напомним, полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки. Из-за постоянных российских обстрелов из Авдеевки и соседних сел эвакуируют женщин и детей.