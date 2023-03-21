Українцям продовжили безкоштовний проїзд потягом до Німеччини: графік та умови поїздки

Не всім вдається виїхати до Ганновера з першого разу

Евакуаційний потяг до Німеччини продовжили до травня 2023 року. У квітні він вирушатиме до Ганновера з Перемишля по парних днях.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Графік руху

Безкоштовний поїзд із польської станції Перемишль вирушає через день до німецького міста Ганновер із єдиною транзитною зупинкою у Франкфурті-на-Одері для тих, хто планує мандрувати в Берлін і далі.

У зворотному напрямку до Польщі склад їде без пасажирів.

Графік руху у квітні по парних датах:

Перемишль — відправлення о 22:30;

Франкфурт-на-Одері (транзитна зупинка) — 10:00 (+-1 година);

Ганновер Messe/Laatzen — 16:00 (+-1 година).

Правила поїздки в Німеччину

Ті, хто хоче виїхати в Німеччину з метою евакуації, мають чекати на платформі польської станції у потрібний час. Зорієнтуватися на місці допомагають волонтери та працівники Червоного Хреста.

При посадці діє пріоритет: спочатку люди з браслетами від польського Червоного Хреста, потім сім'ї з дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю, а потім всі інші.

Нагадаємо, поліція показала, як вивозила жінок і дітей із прифронтової Авдіївки. Через постійні російські обстріли з Авдіївки та сусідніх сіл евакуюють жінок і дітей.