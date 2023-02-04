В Канаде 18-летняя девушка выиграла $48 миллионов с первого раза

Девушка стала самой молодой победительницей в истории лотереи

В Канаде 18-летняя Джулиетт Ламур с первой попытки выиграла джекпот национальной лотереи в размере 48 млн канадских долларов (35,8 млн долларов США). Это сделало ее самой молодой победительницей в истории лотереи.

Об этом сообщает BBC.

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По словам девушки, отец посоветовал ей заполнить лотерейный билет. Она не намерена "терять голову" и хочет грамотно распорядиться капиталом.

"Я рыдала. Это были слезы счастья, конечно же. До сих пор не верится, что я взяла джекпот с первым в моей жизни лотерейным билетом", — сказала Ламур.

Она рассказала, что вообще забыла, что заполнила билет, пока не услышала в новостях, что кто-то из ее родного города в штате Онтарио победил в состоявшемся 7 января розыгрыше.

Находясь на работе, она вошла в мобильное приложение лотереи, и на экране появилась надпись "победитель". Коллеги кричали от радости за нее, вспоминает девушка.

Начальник разрешил ей пойти домой раньше, но мать настояла, чтобы девушка осталась до конца смены и выполнила все свои обязательства.

Джулиетт намерена вложить часть денег в свое образование и выучиться на врача. Она всегда об этом мечтала, но обучение требовало поиска грантов или денежных ссуд. Сейчас она думает, что останется жить в своем городе и будет работать во благо общины, в которой выросла. Потратить часть денег на удовольствие она планирует по окончании школы (в Канаде учатся до 17-18 лет).

"Как только окончу школу, мы с семьей выберем любой континент и отправимся его исследовать. Я хочу побывать в разных странах, познакомиться с их историей и культурой, попробовать их еду и послушать их языки", — делится мечтами Ламур.

Напомним, гражданин США выиграл в лотерею 1,35 млрд долларов.

Также мы писали, что в июле прошлого года житель американского города Берлинготн, штат Северная Каролина, приобрел лотерейный билет и сорвал джекпот благодаря интуиции.