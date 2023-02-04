Улюблениця фортуни: у Канаді 18-річна дівчина виграла $48 мільйонів з першого разу
У Канаді 18-річна Джулієт Ламур з першої спроби виграла джекпот національної лотереї в розмірі 48 млн канадських доларів (35,8 млн доларів США). Це зробило її наймолодшою переможницею в історії лотереї.
Про це повідомляє BBC.
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За словами дівчини, батько їй порадив заповнити лотерейний білет. Вона не має наміру "втрачати голову" і хоче грамотно розпорядитися капіталом.
"Я плакала. Це були сльози щастя, звичайно ж. Досі не віриться, що я взяла джекпот з першим в моєму житті лотерейним білетом", — сказала Ламур.
Вона розповіла, що взагалі забула, що заповнила квиток, поки не почула в новинах, що хтось із її рідного міста в штаті Онтаріо переміг у розіграші, що відбувся 7 січня.
Перебуваючи на роботі, вона увійшла в мобільний додаток лотереї, і на екрані з'явився напис "переможець". Колеги кричали в голос від радості за неї, згадує дівчина.
Начальник дозволив їй піти додому раніше, але мати наполягла, щоб дівчина залишилася до кінця зміни і виконала всі свої зобов'язання.
Джулієт має намір вкласти частину грошей у свою освіту і вивчитися на лікаря. Вона завжди про це мріяла, але навчання вимагало пошуку грантів або грошових позик. Зараз вона думає, що залишиться жити у своєму місті і буде працювати на благо громади, в якій виросла. Витратити частину грошей на задоволення вона планує після закінчення школи (в Канаді навчаються до 17-18 років).
"Як тільки закінчу школу, ми з сім'єю виберемо будь-який континент і вирушимо його досліджувати. Я хочу побувати в різних країнах, познайомитися з їх історією і культурою, спробувати їх їжу і послухати їхні мови", — ділиться мріями Ламур.
Нагадаємо, громадянин США виграв у лотерею 1,35 млрд доларів.
Також ми писали, у липні мінулого року житель американського міста Берлінготн, штат Північна Кароліна, придбав лотерейний білет і зірвав джекпот завдяки інтуїції.