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Уникальная находка: археологи обнаружили скелет панды в гробнице древнего императора

10 августа 2023 14:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Археологи обнаружили скелет гигантской панды в гробнице китайского императора
Экзотическая панда. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Китайские археологи обнаружили скелет гигантской панды в гробнице древнего императора. Возраст такой находки составляет около 2000 лет.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Как нашли панду

Сообщается, что когда-то экзотические птицы и животные являлись символом престижа и авторитета в имперских семьях. Когда кто-то умирал, млекопитающих клали вместе с умершим телом как жертвоприношение.

Следовательно, панду обнаружили в одной из таких ям рядом с большим мавзолеем, принадлежавшим императору Вэнь из династии Хань. Он правил в период со 180 по 157 год до н. е.

Что нашли, кроме панды

Отмечается, что археологи обнаружили более 380 земляных ям, которые содержали скелеты животных. Млекопитающие лежали в деревянных гробах, птицы — в глиняных сосудах.

Стоит отметить, что жертвоприношения обнаружили и в гробницах простых людей. Однако они ограничивались только домашними животными, такими как собаки и свиньи.

"Судя из записей раскопок, которые мы имеем в настоящее время, экзотические животные и редкие птицы были обнаружены только в мавзолеях императоров, императриц и императриц (королевы-матери). Они были символом статуса и престижа", — говорят исследователи.

Напомним, на дне Средиземного моря археологи обнаружили древнеримское грузовое судно, которое было загружено сотнями кувшинов. Его датируют на первый или второй век до нашей эры.

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