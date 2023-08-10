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Унікальна знахідка: археологи виявили скелет панди у гробниці стародавнього імператора

10 серпня 2023 14:08
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Козюк Тетяна
редактор
Археологи знайшли скелет гігантської панди в гробниці китайського імператора
Екзотична панда. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Китайські археологи знайшли скелет гігантської панди у гробниці стародавнього імператора. Вік такої знахідки становить близько 2000 років. 

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Як знайшли панду

Повідомляється, що колись екзотичні птахи і тварини були символом престижу й авторитету у імперських родинах. Коли хтось з сім'ї помирав, ссавців клали разом з померлим тілом як жертвоприношення. 

Відтак, панду виявили у одній з таких ям поруч з великим мавзолеєм, який належав  імператору Вень з династії Хань. Він правив у період з 180 по 157 рік до н. е.

Що знайшли, окрім панди

Зазначається, що археологи знайшли понад 380 земляних ям, які містили скелети тварин. Ссавці лежали у дерев'яних трунах, птахи — у глиняних посудинах. 

Варто відзначити, що жертвоприношення виявили і гробницях простих людей. Однак, воно обмежувалося лише домашніми тваринами такі, як собаки та свині. 

"Судячи з записів розкопок, які ми маємо в даний час, екзотичні тварини та рідкісні птахи були виявлені лише в мавзолеях імператорів, імператриць та імператриць (королеви-матері). Вони були символом статусу і престижу", — кажуть дослідники.

Нагадаємо, на дні Середземного моря археологи знайшли давньоримське вантажне судно, яке було завантажене сотнями глеків. Його датують на перше або друге століття до нашої ери.

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