Впервые за 25 лет: Королевство Швеция начала масштабные военные учения

В учениях Швеция будет задействовать авиацию. Фото: Jenny Ringström

Министерство обороны Швеции объявило о начале крупнейших учений Aurora 23 среди стран НАТО. Украина официально стала страной-участником.

Об этом пишут Вооруженные Силы Швеции.

Читайте также:

Подробности

Обучение будет проводиться при участии всех видов сил: сухопутных, военно-морских и воздушных. Все для того, чтобы проверить общую боеготовность стран-участниц. Отметим, что такие военные маневры на территории Швеции станут самыми большими за 25 лет. Они продлятся до мая.

Масштабные учения имеют целью усилить общую обороноспособность Швеции. Привлечь планируют 26 тысяч военнослужащих.

"В оборонных учениях "Аврора 23" примет участие ряд стран и шведские власти. Вместе с военными подразделениями из наших стран-партнеров мы строим безопасность и, одновременно, укрепляем оперативный потенциал Швеции", — говорится в сообщении.

Бронетехника ВС Швеции. Фото: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Главное внимание во время воздушных учений будет уделяться югу Швеции, острову Готланд и территории вокруг него. Весь процесс продлится с 24 апреля по 11 мая. Полеты боевой авиации будут осуществляться как из полигонов Вооруженных сил Швеции, так и из гражданских аэропортов.

Напомним, 17 апреля Южная Корея, США и Япония начали военные учения. Что это значит для КНДР и как оберегает Ким Чен Ын — смотрите в нашем материале.