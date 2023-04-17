Уперше за 25 років: Королівство Швеція розпочала масштабні військові навчання

У навчаннях Швеція задіюватиме авіацію. Фото: Jenny Ringström

Міністерство оборони Швеції оголосило про початок найбільших навчань Aurora 23 серед країн НАТО. Україна офіційно стала країною-учасницею.

Про це пишуть Збройні Сили Швеції.

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Навчання проводитимуть за участю всіх видів сил: сухопутних, військово-морських та повітряних. Усе для того, аби перевірити спільну боєготовність країн-учасниць. Зазначимо, що такі військові маневри на території Швеції стануть найбільшими за 25 років. Вони триватимуть до травня.

Масштабні навчання мають на меті посилити загальну обороноздатність Швеції. Залучити планують 26 тисяч військовослужбовців.

"У оборонних навчаннях "Аврора 23" візьме участь низка країн і шведська влада. Разом з військовими підрозділами з наших країн-партнерів ми будуємо безпеку та, одночасно, зміцнюємо оперативний потенціал Швеції", —йдеться в повідомленні.

Бронетехніка ЗС Швеції. Фото: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Головну увагу під час повітряних навчань приділятимуть півдню Швеції, острову Готланд та теритрії навколо нього. Увесь процес триватиме з 24 квітня по 11 травня. Польоти бойової авіації здійснюватимуться як з полігонів Збройних Сил Швеції, так і з цивільних аеропортів.

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