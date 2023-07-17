Впервые за восемь лет Латинская Америка обсудит с ЕС войну в Украине

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель Фонтельес и президент Республики Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Фото: facebook/Josep Borrell Fontelles

Впервые за восемь лет совместный двухдневный саммит проведут представители Европейского Союза, Сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Темой обсуждений станет российско-украинская война.

Об этом сообщает АРА.

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Какова цель саммита?

Мероприятие проведут в Брюсселе в течение 17-18 июля. В саммите примут участие главы государств и правительств из 60 стран, из них 27 стран ЕС и 33 государства Латинской Америки и Карибского бассейна. Особое внимание планируется уделить войне в Украине.

"Среди ключевых вопросов — позиция по агрессивной войне России против Украины и экономические отношения", — говорится в анонсе.

Также саммит организуется с целью возобновления партнерства двух крупных регионов мира. Построение более тесных связей между Европой и Латинской Америкой Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал "стратегической необходимостью".

К тому же, на мероприятии будут подписывать соглашения о сотрудничестве.

Напомним, Президент Зеленский рассказал, когда могут начаться переговоры по членству Украины в ЕС.