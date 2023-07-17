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Уперше за вісім років Латинська Америка обговорить з ЄС війну в Україні

17 липня 2023 08:00
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Уперше за вісім років Латинська Америка обговорить з ЄС війну в Україні
Високий представник ЄС Жозеп Боррель Фонтельєс та Президент Республіки Куби Мігель Діас-Канель Бермудес. Фото: facebook/Josep Borrell Fontelles
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Вперше за вісім років спільний дводенний саміт проведуть представники Європейського Союзу, Співтовариства держав Латинської Америки і Карибського басейну (CELAC). Темою обговорень буде російсько-українська війна.

Про це повідомляє АРА.

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Яка мета саміту?

Захід проведуть в Брюсселі впродовж 17−18 липня. У саміті візьмуть участь глави держав і урядів із 60 країн, з них 27 країн ЄС і 33 держави Латинської Америки та Карибського басейну. Особливу увагу планують приділити війні в Україні.

"Серед ключових питань — позиція щодо агресивної війни Росії проти України та економічні відносини", — йдеться в анонсі.

Також саміт організовують з метою відновлення партнерства двох великих регіонів світу. Побудову тісніших зв'язків між Європою та Латинською Америкою Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав "стратегічною необхідністю".

До того ж на заході підписуватимуть угоди про співпрацю.

Нагадаємо, Президент Зеленський розповів, коли можуть початися переговори щодо членства України в ЄС.

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