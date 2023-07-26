Бойцы ЧВК "Вагнера". Фото: росСМИ

Британский правительственный комитет по внешнеполитическим вопросам высказал обеспокоенность по поводу роста влияния группировки Вагнера в Африке и других регионах. Отчет подчеркивает, что Великобритания недостаточно активно сопротивлялась их экспансии за последние десять лет.

Об этом пишет The Guardian.

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Документ призывает к действиям, направленным на ограничение деятельности данной группы на британской территории, особенно в финансовом секторе столицы. Отмечается, что деятельность Вагнера не ограничивается интересами России, они также работали на стороне стран, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ.

По словам источника, бывшего члена группировки, Вагнера стоит за крупными бизнес-проектами и интересами российской политической верхушки далеко за пределами постсоветских границ. Такая деятельность является уникальной для этой группировки.

Отчет критикует британское правительство за отсутствие конкретных шагов против Вагнера, особенно учитывая их активность в странах, кроме Украины. Сообщается, что Великобритания задержала назначение ответственного ведомства для борьбы с этой группировкой.

Министерство иностранных дел ответило на критику, указав на введенные санкции против Вагнера и их лидеров. Подчеркивается, что Британия активно поддерживает Украину, которая противостоит Вагнеру на военном уровне. Отчет утверждает, что Вагнера имела операции по меньшей мере в семи странах, включая Украину, Сирию, ЦАР, Судан, Ливию, Мозамбик и Мали.

Напомним, что боевики ЧВК "Вагнер", находившиеся в Беларуси, начали массово уходить отпуска. Впрочем, большинство военных не доезжают домой и уходят в запой прямо на вокзалах.