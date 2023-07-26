Уряд Британії піддався критиці через недооцінку загрози "вагнерівців"

Бійці ПВК "Вагнера". Фото: росЗМІ

Британський урядовий комітет із зовнішньополітичних питань висловив стурбованість щодо зростання впливу угруповання Вагнера в Африці та інших регіонах. Звіт наголошує, що Великобританія недостатньо активно чинила опір їхній експансії за останні десять років.

Про це пише The Guardian.

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Документ закликає до дій, спрямованих на обмеження діяльності цієї групи на британській території, особливо у фінансовому секторі столиці. Зазначається, що діяльність Вагнера не обмежується інтересами Росії, вони також працювали на боці країн, таких як Саудівська Аравія та ОАЕ.

За словами джерела, колишнього члена угруповання, Вагнера стоїть за великими бізнес-проєктами та інтересами російської політичної верхівки далеко за межами пострадянських кордонів. Така діяльність є унікальною для цього угруповання.

Звіт критикує британський уряд за відсутність конкретних кроків проти Вагнера, особливо з огляду на їхню активність у країнах, окрім України. Повідомляється, що Великобританія затримала призначення відповідального відомства для боротьби з цим угрупуванням.

Міністерство закордонних справ відповіло на критику, вказавши на введені санкції проти Вагнера та їхніх лідерів. Наголошується, що Британія активно підтримує Україну, яка протистоїть Вагнеру на воєнному рівні. Звіт стверджує, що Вагнера мала операції щонайменше у семи країнах, включаючи Україну, Сирію, ЦАР, Судан, Лівію, Мозамбік та Малі.

Нагадаємо, що бойовики ПВК "Вагнер", які перебували в Білорусі, почали масово йти відпустки. Втім, більшість військових не доїжджають додому і йдуть у запій прямо на вокзалах.