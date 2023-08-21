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Правительство Чехии будет способствовать возвращению украинских беженцев на Родину: программа

21 августа 2023 03:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Правительство Чехии будет способствовать возвращению украинских беженцев на Родину: программа
Украинские беженцы в Праге. Фото: Подробности
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Правительство Чехии разрабатывает специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину. Она предполагает возмещение части ущерба.

Об этом сообщает Radio Prague International.

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Новая программа предусматривает, в частности, оказание помощи и возмещение части расходов при возврате. Правительство планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства.

Об этом говорится в проекте шестой поправки к закону, известному как lex Ukrajina, касающемуся прав и обязанностей украинских беженцев в Чехии. По данным МВД Чехии, в стране находятся 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты. Большинство из них — женщины и дети.

"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", — говорится в сопроводительной записке к документу.

Напомним, недавно социологи выяснили, что более половины украинцев не покинут свои города, даже если до них дойдет война. А каждый шестой опрошенный готов в такой ситуации взять в руки оружие.

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