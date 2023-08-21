Уряд Чехії сприятиме поверненню українських біженців на Батьківщину: розроблено програму
Уряд Чехії розробляє спеціальну програму з добровільного повернення біженців до України. Вона передбачає відшкодування частини збитків.
Про це повідомляє Radio Prague International.
Українським біженцям допоможуть повернутися
Нова програма передбачає, зокрема, надання допомоги та відшкодування частини витрат при поверненні. Уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти.
Про це йдеться у проекті шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, який стосується прав та обов'язків українських біженців у Чехії. За даними МВС Чехії, у країні перебуває 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту. Більшість із них жінки та діти.
"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні", — йдеться у супровідній записці до документу.
Нагадаємо, нещодавно соціологи з'ясували, що більш ніж половина українців не залишать свої міста, навіть якщо до них дійде війна. А кожен шостий опитаний готовий у такій ситуації взяти до рук зброю.