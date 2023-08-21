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Уряд Чехії сприятиме поверненню українських біженців на Батьківщину: розроблено програму

21 серпня 2023 03:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Уряд Чехії сприятиме поверненню українських біженців на Батьківщину: розроблено програму
Українські біженці у Празі. Фото: Подробиці
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Уряд Чехії розробляє спеціальну програму з добровільного повернення біженців до України. Вона передбачає відшкодування частини збитків.

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Нова програма передбачає, зокрема, надання допомоги та відшкодування частини витрат при поверненні. Уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти.

Про це йдеться у проекті шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, який стосується прав та обов'язків українських біженців у Чехії. За даними МВС Чехії, у країні перебуває 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту. Більшість із них жінки та діти.

"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні", — йдеться у супровідній записці до документу.

Нагадаємо, нещодавно соціологи з'ясували, що більш ніж половина українців не залишать свої міста, навіть якщо до них дійде війна. А кожен шостий опитаний готовий у такій ситуації взяти до рук зброю.

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