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Правительство Венгрии хочет продлить запрет на импорт украинского зерна

27 июня 2023 12:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Правительство Венгрии хочет продлить запрет на импорт украинского зерна
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Венгрия потребует продления запрета на импорт украинского зерна и по истечении срока запрета Еврокомиссии 15 сентября. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Запрет на импорт украинского зерна

Премьер Венгрии выступил за продление сроков запрещения и импорта украинского зерна в страну после встречи премьеров стран Вышеградской четверки в Братиславе.

"Мы разделяем опасения, которые вызывает в наших странах зерно, поступающее из Украины. Мы за то, чтобы зерно из Украины отправлялось за пределы Европы, но мы против того, чтобы это зерно оставалось здесь, например, в Венгрии, и уничтожало весь венгерский зерновой". рынок, поэтому "да" транзита, "нет" импорта, и мы по-прежнему считаем, что этот запрет должен сохраняться с середины сентября", — заявил Орбан.

Напомним, ранее мы писали, что уровень экспорта агропродуктов продолжает падать. За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" пять судов покинуло украинские порты. На их борту было около трехсот тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов. Тем временем в сторону Босфора отправились 62 российских судна.

Добавим, в Европейском Союзе было принято решение о дальнейшем ограничении импорта некоторой украинской агропродукции. В свою очередь, Украина будет настаивать на компенсации ущерба.

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