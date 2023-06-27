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Уряд Угорщини хоче продовжити заборону на імпорт українського зерна

27 червня 2023 12:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Уряд Угорщини хоче продовжити заборону на імпорт українського зерна
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Угорщина вимагатиме продовження заборони щодо імпорту українського зерна і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня. Таку заяву зробив угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Заборона на імпорт українського зерна

Премʼєр Угорщини виступив за продовження термінів заборони і імпорту українського зерна до країни після зустрічі прем'єрів країн Вишеградської четвірки в Братиславі.

"Ми поділяємо побоювання, які викликає в наших країнах зерно, що надходить з України. Ми за те, щоб зерно з України вирушало за межі Європи, але ми проти, щоб це зерно залишалося тут, наприклад, в Угорщині, і знищувало весь угорський зерновий ринок. Тому "так" транзиту, "ні" імпорту, і ми, як і раніше, вважаємо, що ця заборона має зберігатися із середини вересня", — заявив Орбан.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рівень експорту агропродуктів продовжує падати. За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 5 суден покинуло українські порти. На їхньому борту було майже триста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів. Тим часом у бік Босфору вирушило 62 російські судна.

Додамо, у Європейському Союзі ухвалили рішення про подальше обмеження імпорту деякої української агропродукції. Своєю чергою, Україна наполягатиме на компенсації збитків.

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