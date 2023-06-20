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Урсула фон дер Ляйен подтвердила новый пакет финансовой помощи Украине

20 июня 2023 17:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Урсула фон дер Ляйен подтвердила новый пакет финансовой помощи Украине
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 20 июня, в Европейском Союзе заявили о новом пакете финансовой помощи Украине на четыре года в размере до 50 млрд евро. Речь идет о помощи в виде грантов и кредитов.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает Украине финансовый резерв на следующие четыре года в размере 50 миллиардов евро. В частности, речь идет о кредитах и грантах.

"Этот резерв обеспечит, в первую очередь, перспективу для наших партнеров в Украине, предсказуемость, а также должен стимулировать других доноров активизироваться. Этот финансовый резерв позволит нам, а нам это необходимо, калибровать нашу финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах, потому что мы все знаем, что война требует от нас максимальной гибкости", — сказала президент Еврокомиссии.

Также в своем Twitter она написала, что эта кредитная линия на следующие четыре года обеспечит предполагаемое финансирование для Украины по пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором.

Напомним, что Украина выполнила всего два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве в Европейском союзе. В ближайшие дни ЕС обнародуют устную оценку выполнения этих условий.

Также мы сообщали, что в Европейском Союзе осудили РФ за намерения проведения так называемых выборов на оккупированных территориях Украины в сентябре. Такое решение есть нарушение международного права.

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