Урсула фон дер Ляйен подтвердила новый пакет финансовой помощи Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen

Во вторник, 20 июня, в Европейском Союзе заявили о новом пакете финансовой помощи Украине на четыре года в размере до 50 млрд евро. Речь идет о помощи в виде грантов и кредитов.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает Украине финансовый резерв на следующие четыре года в размере 50 миллиардов евро. В частности, речь идет о кредитах и грантах.

"Этот резерв обеспечит, в первую очередь, перспективу для наших партнеров в Украине, предсказуемость, а также должен стимулировать других доноров активизироваться. Этот финансовый резерв позволит нам, а нам это необходимо, калибровать нашу финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах, потому что мы все знаем, что война требует от нас максимальной гибкости", — сказала президент Еврокомиссии.

Также в своем Twitter она написала, что эта кредитная линия на следующие четыре года обеспечит предполагаемое финансирование для Украины по пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором.

We propose facility for Ukraine for next 4 years of €50 bn.



Это обеспечивает регулярные финансы в 🇺🇦 на его path ЕС, spolu s globálními partnery a private sector.



На migration, мы поддерживали внешнюю политику защиты и экономического развития наших партнеров с €15… pic.twitter.com/KCO0jp2SJu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023

Мы должны расширить все pružnости в нашем ЕС бюллетене к делу с кризисом после кризиса.



Now we come with targeted proposal to better act on the most pressing issues:

→ Украина

→ Migration and external challenges

→ Strengthening our competitiveness https://t.co/4f1C5sQiNa — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023

Напомним, что Украина выполнила всего два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве в Европейском союзе. В ближайшие дни ЕС обнародуют устную оценку выполнения этих условий.

Также мы сообщали, что в Европейском Союзе осудили РФ за намерения проведения так называемых выборов на оккупированных территориях Украины в сентябре. Такое решение есть нарушение международного права.