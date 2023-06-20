Урсула фон дер Ляєн підтвердила новий пакет фінансової допомоги Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: twitter.com/vonderleyen

У вівторок, 20 червня, у Європейському Союзі заявили про новий пакет фінансової допомоги Україні на чотири роки у розмірі до 50 млрд євро. Йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує Україні фінансовий резерв на наступні чотири роки у розмірі 50 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про кредити та гранти.

"Цей резерв забезпечить, в першу чергу, перспективу для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також має стимулювати інших донорів активізуватися. Цей фінансовий резерв дозволить нам, а нам це необхідно, калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми всі знаємо, що війна вимагає від нас максимальної гнучкості", — сказала президентка Єврокомісії.

Також у своєму Twitter вона написала, що ця кредитна лінія на наступні чотири роки забезпечить передбачуване фінансування для України на шляху до ЄС разом з глобальними партнерами та приватним сектором.

We propose a facility for Ukraine for the next 4 years of up to €50 bn.



To provide predictable finance to 🇺🇦 on its EU path, together with global partners and private sector.



On migration, we support external border protection & economic development of our partners with €15… pic.twitter.com/KCO0jp2SJu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023

We have exhausted all flexibility in our EU budget to deal with crisis after crisis.



Now we come with a targeted proposal to better act on the most pressing issues:

→ Ukraine

→ Migration and external challenges

→ Strengthening our competitiveness https://t.co/4f1C5sQiNa — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023

Нагадаємо, що Україна виконала лише дві з семи умов, необхідні для початку переговорів про членство в Європейському союзі. Найближчими днями ЄС оприлюднять усну оцінку виконання цих умов.

Також ми повідомляли, що у Європейському Союзі засудили РФ за наміри проведення так званих "виборів" на окупованих територіях України у вересні. Таке рішення є порушенням міжнародного права.