Урсула фон дер Ляєн підтвердила новий пакет фінансової допомоги Україні
У вівторок, 20 червня, у Європейському Союзі заявили про новий пакет фінансової допомоги Україні на чотири роки у розмірі до 50 млрд євро. Йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Фінансова допомога для України
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує Україні фінансовий резерв на наступні чотири роки у розмірі 50 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про кредити та гранти.
"Цей резерв забезпечить, в першу чергу, перспективу для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також має стимулювати інших донорів активізуватися. Цей фінансовий резерв дозволить нам, а нам це необхідно, калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми всі знаємо, що війна вимагає від нас максимальної гнучкості", — сказала президентка Єврокомісії.
Також у своєму Twitter вона написала, що ця кредитна лінія на наступні чотири роки забезпечить передбачуване фінансування для України на шляху до ЄС разом з глобальними партнерами та приватним сектором.
We propose a facility for Ukraine for the next 4 years of up to €50 bn.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023
To provide predictable finance to 🇺🇦 on its EU path, together with global partners and private sector.
On migration, we support external border protection & economic development of our partners with €15… pic.twitter.com/KCO0jp2SJu
We have exhausted all flexibility in our EU budget to deal with crisis after crisis.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023
Now we come with a targeted proposal to better act on the most pressing issues:
→ Ukraine
→ Migration and external challenges
→ Strengthening our competitiveness https://t.co/4f1C5sQiNa
Нагадаємо, що Україна виконала лише дві з семи умов, необхідні для початку переговорів про членство в Європейському союзі. Найближчими днями ЄС оприлюднять усну оцінку виконання цих умов.
Також ми повідомляли, що у Європейському Союзі засудили РФ за наміри проведення так званих "виборів" на окупованих територіях України у вересні. Таке рішення є порушенням міжнародного права.