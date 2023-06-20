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Урсула фон дер Ляєн підтвердила новий пакет фінансової допомоги Україні

20 червня 2023 17:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Урсула фон дер Ляєн підтвердила новий пакет фінансової допомоги Україні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: twitter.com/vonderleyen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 20 червня, у Європейському Союзі заявили про новий пакет фінансової допомоги Україні на чотири роки у розмірі до 50 млрд євро. Йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує Україні фінансовий резерв на наступні чотири роки у розмірі 50 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про кредити та гранти. 

"Цей резерв забезпечить, в першу чергу, перспективу для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також має стимулювати інших донорів активізуватися. Цей фінансовий резерв дозволить нам, а нам це необхідно, калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми всі знаємо, що війна вимагає від нас максимальної гнучкості", — сказала президентка Єврокомісії.

Також у своєму Twitter вона написала, що ця кредитна лінія на наступні чотири роки забезпечить передбачуване фінансування для України на шляху до ЄС разом з глобальними партнерами та приватним сектором.

Нагадаємо, що Україна виконала лише дві з семи умов, необхідні для початку переговорів про членство в Європейському союзі. Найближчими днями ЄС оприлюднять усну оцінку виконання цих умов.

Також ми повідомляли, що у Європейському Союзі засудили РФ за наміри проведення так званих "виборів" на окупованих територіях України у вересні. Таке рішення є порушенням міжнародного права.

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