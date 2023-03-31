В администрации Байдена призвали американцев покинуть рф

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупредил американских граждан, включая журналистов, о необходимости покинуть рф в целях обеспечения своей безопасности. Это связано с арестом американского журналиста, Эвана Гершковича, который произошел недавно. Кирби призвал всех американцев, находящихся в рф по любым причинам, покинуть ее немедленно.

Об этом пишет CNN.

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По словам Кирби, россия является враждебной средой для американских граждан, и даже если они находятся там по работе, им следует уехать в ближайшее время. Он подчеркнул, что сейчас не время для пребывания американцев в России, и что это не лучшее место для них в настоящее время.

Важно отметить, что данное заявление было сделано после ареста Эвана Гершковича, который является редактором американского издания "The Moscow Times". Он был арестован в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть россию. Российские власти обвиняют его в нарушении миграционного законодательства.

Таким образом, Кирби обращается к американцам с призывом покинуть Россию в связи с растущей враждебностью в отношении иностранных граждан в стране. Это вызвано арестом журналиста и демонстрацией жесткой позиции России по отношению к американским гражданам.

Напомним, что советник президента США Джозефа Байдена-младшего Джон Кирби объяснил, как Белый дом относится к продолжению битвы за Бахмут. Соединенные Штаты полагаются в этом вопросе на украинскую армию. Задача же Соединенных Штатов Америки, по словам советника Байдена, — дать Украине все, что нужно ВСУ, где бы они ни воевали.