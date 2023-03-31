В адміністрації Байдена закликали американців покинути рф

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі попередив американських громадян, включаючи журналістів, про необхідність покинути росію з метою забезпечення своєї безпеки. Це пов'язано з арештом американського журналіста Евана Гершковича, який стався нещодавно. Кірбі закликав усіх американців, які перебувають у росії з будь-яких причин, покинути її негайно.

Про це пише CNN.

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За словами Кірбі, росія є ворожим середовищем для американських громадян, і навіть якщо вони перебувають там по роботі, їм слід їхати найближчим часом. Він наголосив, що зараз не час для перебування американців у росії, і що це не найкраще місце для них зараз.

Важливо зазначити, що ця заява була зроблена після арешту Евана Гершковича, який є редактором американського видання The Moscow Times. Його заарештували в аеропорту Шереметьєво при спробі залишити росію. Російська влада звинувачує його в порушенні міграційного законодавства.

Таким чином, Кірбі звертається до американців із закликом залишити росію у зв'язку з ворожістю, що зростає, щодо іноземних громадян у країні. Це викликано арештом журналіста та демонстрацією жорсткої позиції росії стосовно американських громадян.

Нагадаємо, що радник президента США Джозефа Байдена-молодшого Джон Кірбі пояснив, як Білий дім ставиться до продовження битви за Бахмут. Сполучені Штати покладаються у цьому питанні на українську армію. А завдання Сполучених Штатів Америки, за словами радника Байдена, — дати Україні все, що потрібно ЗСУ, де б вони не воювали.