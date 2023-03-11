​​В аэропорту Кишинева задержали украинца с двумя незадекларированными дронами

Украинец незаконно ввез в Молдову два дрона DJI Mavic 3

В аэропорту Кишинева у прилетевшего из Стамбула украинского пассажира обнаружили в багаже незадекларированные дроны DJI Mavic 3. Незаконно ввозимый товар был конфискован.

Об этом сообщает TVR Moldova.

Нелегальные дроны

У одного из пассажиров авиарейса Стамбул-Кишинев в аэропорту молдавской столицы обнаружили в багаже два незадекларированных дрона.

Известно, что это новые дроны модели DJI Mavic 3, часто используемые украинскими военными на фронте войны против россии.

Пассажиром, у которого обнаружены незаконно ввезенные в Молдову дроны, является 30-летний гражданин Украины. Он по прибытию в аэропорт Кишинева выбрал для прохождения "зеленый коридор".

Что ждет украинца

Незаконно ввезенные на территорию Молдовы дроны были конфискованы у гражданина Украины.

Ему самому грозит штраф.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президентке Маи Санду.

13 февраля Санда вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали. По ее словам, кремль готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой из-за пределов страны – из россии, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

Фото: TVR Moldova