В аеропорту Кишинева затримали українця з двома незадекларованими дронами
У аеропорту Кишинева у українського пасажира, який прилетів із Стамбула, виявили у багажі незадекларовані дрони DJI Mavic 3. Незаконно ввезений товар був конфіскований.
Про це повідомляє TVR Moldova.
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Нелегальні дрони
У одного із пасажирів авіарейсу Стамбул-Кишинів у аеропорту молдавської столиці виявили в багажі два незадекларовані дрони.
Відомо, що це нові дрони моделі DJI Mavic 3, які часто використовують українськими військовими на фронті війни проти росії.
Пасажиром, у якого виявили незаконно ввезені в Молдову дрони, є 30-річний громадянин України. Він по прибуттю в аеропорт Кишинева обрав для проходження "зелений коридор".
Що чекає на українця
Незаконно ввезені на територію Молдови дрони були конфісковані у громадянина України.
Йому самому загрожує штраф.
Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.
13 лютого Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила надані Україною деталі. За її словами, кремль готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії.
Фото: TVR Moldova