В Африке зафиксировали вспышки опасной болезни: в США выпустили предупреждение

Случаи заражения вирусом Марбурга зафиксированы в нескольких странах Африки

В четверг, 6 апреля, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал предупреждение о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее и Танзании. Марбург — это редкая, но очень смертельная вирусная лихорадка, вызывающая неконтролируемое кровотечение, подобное Эболе.

Об этом сообщает CNN.

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Предупреждение об угрозе

В предупреждении CDC говорится, что, хотя в Соединенных Штатах нет случаев и текущий риск низкий, поставщики медицинских услуг должны следить за любыми ввезенными случаями.

Отмечается, что поставщики, подозревающие, что кто-то заболел вирусом Марбурга, должны взять подробную историю путешествия. Пациент должен находиться в изоляции, пока не получит отрицательный результат теста, и немедленно связаться с местным отделом здравоохранения.

Какие симптомы болезни

Марбургский вирус становится заразным только тогда, когда появятся симптомы. Они могут включать лихорадку, головные боли, боли в мышцах и суставах, усталость, потерю аппетита, желудочно-кишечные симптомы и кровотечения непонятной природы.

Вирус может распространяться из-за контакта с кровью инфицированного человека и другими жидкостями организма или через жидкости от инфицированных животных. Он не распространяется через воздух, как коронавирус.

Специфической вакцины или лечения заболевания не существует. Ранняя интенсивная поддерживающая терапия, как отмечают в CDC, может уберечь людей от тяжелого течения заболевания или смерти.

Вспышки вируса в Африке

В марте CDC предупредил путешественников в Экваториальную Гвинею и Танзанию избегать контакта с больными людьми и следить за своим здоровьем в течение трех недель после посещения этих стран. Агентство разместило объявление в международных аэропортах с напоминанием людям следить за симптомами и немедленно обращаться к врачу, если они чувствуют себя больными. Центр также посылает текстовые сообщения путешественникам, находившимся в этих странах.

CDC направил сотрудников в Африку для помощи в борьбе со вспышками, впервые зарегистрированными в Экваториальной Гвинее или Танзании.

Власти сообщили о вспышке в Экваториальной Гвинее в начале февраля. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Экваториальной Гвинеи объявило, что в начале января была зарегистрирована группа смертей.

В конце марта Министерство здравоохранения Танзании объявило о вспышке в северо-западной части страны. По состоянию на 5 апреля было восемь лабораторно подтвержденных случаев, и пятеро из них скончались.

CDC заявил, что нет никаких доказательств того, что две вспышки связаны между собой.

Напомним, ранее власти Камеруна обнаружили два случая заражения вирусом Марбург. Болезнь очень похожа на лихорадку Эбола.