В Африці зафіксували спалахи небезпечної хвороби: у США випустили попередження

Випадки зараження вірусом Марбург зафіксовані у декількох країнах Африки

У четвер, 6 квітня, Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) опублікував попередження про спалах вірусу Марбург в Екваторіальній Гвінеї та Танзанії. Марбург — це рідкісна, але дуже смертельна вірусна лихоманка, яка викликає неконтрольовану кровотечу, подібну до Еболи.

Про це повідомляє CNN.

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Попередження про загрозу

У попередженні CDC сказано, що, хоча в Сполучених Штатах немає випадків і поточний ризик низький, постачальники медичних послуг повинні стежити за будь-якими завезеними випадками.

Наголошується, що постачальники, які підозрюють, що хтось захворів на вірус Марбурга, повинні взяти детальну історію подорожі. Пацієнт повинен перебувати в ізоляції, доки не буде негативний результат тесту, і негайно зв’язатися з місцевим відділом охорони здоров’я.

Які симптоми хвороби

Марбургський вірус стає заразним лише тоді, коли з’являться симптоми. Вони можуть включати лихоманку, головний біль, біль у м’язах і суглобах, втому, втрату апетиту, шлунково-кишкові симптоми та кровотечі незрозумілої природи.

Вірус може поширюватися через контакт із кров’ю інфікованої людини та іншими рідинами організму або через рідини від інфікованих тварин. Він не поширюється через повітря, як коронавірус.

Специфічної вакцини чи лікування від захворювання не існує. Рання інтенсивна підтримуюча терапія, як зазначають у CDC, може вберегти людей від важкого перебігу захворювання або смерті.

Спалахи вірусу в Африці

У березні CDC попередив мандрівників до Екваторіальної Гвінеї та Танзанії уникати контакту з хворими людьми та стежити за своїм здоров’ям протягом трьох тижнів після відвідування цих країн. Агентство розмістило оголошення в міжнародних аеропортах з нагадуванням людям стежити за симптомами та негайно звертатися до лікаря, якщо вони почуваються хворими. Центр також надсилає текстові повідомлення мандрівникам, які були в цих країнах.

CDC направив співробітників в Африку для допомоги в боротьбі зі спалахами, які вперше були зареєстровані в Екваторіальній Гвінеї або Танзанії.

Влада повідомила про спалах в Екваторіальній Гвінеї на початку лютого. Міністерство охорони здоров’я та соціального забезпечення Екваторіальної Гвінеї оголосило, що на початку січня була зареєстрована група смертей.

Наприкінці березня Міністерство охорони здоров'я Танзанії оголосило про спалах у північно-західній частині країни. Станом на 5 квітня було вісім лабораторно підтверджених випадків, і п’ятеро з них померли.

CDC заявив, що немає жодних доказів того, що два спалахи пов’язані між собою.

Нагадаємо, раніше влада Камеруну виявила два випадки зараження вірусом Марбург. Хвороба дуже схожа на лихоманку Ебола.