В Амстердаме начались протесты из-за переноса "квартала красных фонарей"

Протесты в Амстердаме. Фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock

В Амстердаме хотят перенести за город "квартал красных фонарей". Однако работники, оказывающие услуги против этого.

Об этом пишет The Guardian.

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Протесты работников

Несколько дней назад прошла акция протеста, на которую вышли десятки человек. Однако они были в масках, чтобы скрыть свои лица.

Один из них нес плакат с надписями: "Если работники не будут наказаны, то их не будет": "Если работники не виноваты, то почему нас наказывают?".

Позиция местных властей

В свою очередь мэр города Фемке Халсема планирует ликвидировать район "красных фонарей" и перенести его в построенный центр для услуг за городом. Таким образом, она стремится лишить Амстердам имиджа "город греха" для уменьшения количества туристов и уровня мелкой преступности в этом районе.

"Халсема уже давно выступает против многовекового района "красных фонарей", известного как Де Валлен, где работники стоят в окнах в ожидании клиентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что городские власти предложили три возможных локации для центра, чтобы предоставлять такие услуги, где будут расположены 100 комнат для работников.

Реакция на предложение от мэрии

Однако одна из работниц заявила, что против этой идеи, ведь это не их вина в большом количестве туристов.

"Речь идет в основном о борьбе с толпами в Де Валлене, но это не вина работников, поэтому я не понимаю, почему нас должны за это наказывать", — подчеркнула она.

Ужесточение контроля

Также известно, что более 20 тысяч человек подписали петицию против переноса квартала. Они призвали местные власти к лучшему контролю за толпой в этом районе и усилить полицейский надзор, особенно ночью.

Напомним, ранее профсоюз актеров США Sag-Aftra предупредил своих участников о том, что переодевание в своих любимых персонажей из фильмов на Хэллоуин может быть нарушением правил забастовки. Отмечается, что забастовка актеров длится уже четыре месяца.