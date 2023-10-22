В Амстердамі почалися протести через перенесення "кварталу червоних ліхтарів"
В Амстердамі хочуть перенести за місто "квартал червоних ліхтарів". Проте працівники, які надають послуги проти цього.
Про це пише The Guardian.
Протести працівників
Кілька днів тому відбулася акція протесту, на яку вийшли десятки людей. Проте вони були в масках, аби приховати свої обличчя.
Один із них ніс плакат з написами: "Якщо працівники не будуть покарані, то їх не буде": "Якщо працівники не винні, то чому нас карають?".
Позиція місцевої влади
Своєю чергою мер міста Фемке Халсема планує ліквідувати район "червоних ліхтарів" та перенести його в побудований центр для послуг за містом. Таким чином вона прагне позбавити Амстердам іміджу "місто гріха" для зменшення кількості туристів та рівень дрібної злочинності в цьому районі.
"Халсема вже давно виступає проти багатовікового району "червоних ліхтарів", відомого як Де Валлен, де працівники стоять у вікнах в очікуванні клієнтів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що міська влада запропонувала три можливі локації для центру, аби надавати такі послуги, де буде розташовано 100 кімнат для працівників.
Реакція на пропозицію від мерії
Проте одна з працівниць заявила, що проти цієї ідеї, адже це не їхня вина у великій кількості туристів.
"Йдеться в основному про боротьбу з натовпами в Де Валлені, але це не вина працівників, тому я не розумію, чому нас повинні за це карати", — наголосила вона.
Посилення контролю
Також відомо, що понад 20 тисяч людей підписали петицію проти перенесення кварталу. Вони закликали місцеву владу до кращого контролю за натовпом в цьому районі та посилити поліцейський нагляд, особливо вночі.
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