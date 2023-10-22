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В Амстердамі почалися протести через перенесення "кварталу червоних ліхтарів"

22 жовтня 2023 13:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Амстердамі почалися протести через перенесення "кварталу червоних ліхтарів"
Протести в Амстердамі. Фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Амстердамі хочуть перенести за місто "квартал червоних ліхтарів". Проте працівники, які надають послуги проти цього.

Про це пише The Guardian.

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Протести працівників

Кілька днів тому відбулася акція протесту, на яку вийшли десятки людей. Проте вони були в масках, аби приховати свої обличчя. 

Один із них ніс плакат з написами: "Якщо працівники не будуть покарані, то їх не буде": "Якщо працівники не винні, то чому нас карають?".

Позиція місцевої влади

Своєю чергою мер міста Фемке Халсема планує ліквідувати район "червоних ліхтарів" та перенести його в побудований центр для послуг за містом. Таким чином вона прагне позбавити Амстердам іміджу "місто гріха" для зменшення кількості туристів та рівень дрібної злочинності в цьому районі.

"Халсема вже давно виступає проти багатовікового району "червоних ліхтарів", відомого як Де Валлен, де працівники стоять у вікнах в очікуванні клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міська влада запропонувала три можливі локації для центру, аби надавати такі послуги, де буде розташовано 100 кімнат для працівників. 

Реакція на пропозицію від мерії

Проте одна з працівниць заявила, що проти цієї ідеї, адже це не їхня вина у великій кількості туристів.

"Йдеться в основному про боротьбу з натовпами в Де Валлені, але це не вина працівників, тому я не розумію, чому нас повинні за це карати", — наголосила вона.

Посилення контролю

Також відомо, що понад 20 тисяч людей підписали петицію проти перенесення кварталу. Вони закликали місцеву владу до кращого контролю за натовпом в цьому районі та посилити поліцейський нагляд, особливо вночі.

Нагадаємо, раніше профспілка акторів США Sag-Aftra попередила своїх учасників щодо того, що перевдягання в своїх улюблених персонажів з фільмів на Гелловін може бути порушенням правил страйку. Зазначається, що страйк акторів триває вже чотири місяці.

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