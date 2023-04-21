Ученые заметили ускоренное таяние ледников в Гренландии и Антарктиде – причины

В Антарктиде и Гренландии начали стремительно таять ледники: ученые предупредили о неизбежном
Исследователи выяснили, что скорость таяния ледовых покровов на Земле повысилась. По словам международных ученых, ускорение потери ледяного покрова означает, что в следующем десятилетии сильно поднимется уровень моря.
Об этом сообщает портал "BBC"
Исследователи отметили, что в период с 1992 по 2022 год на замерзших полюсах планеты потерялось более семи миллиардов тонн массы, а это четверть общего повышения уровня моря. За последнее десятилетие было семь лет таяния, которые получились худшими.
Ученые утверждают, что сильнее было таяние в 2019 году, тогда ледовые покровы потеряли 612 миллиарда тонн, в это число входит 444 миллиарда тонн в Арктике. Согласно исследованию, в начале 1990-х годов уровень таяния покрова составил только 5,6% повышения уровня моря, но сейчас он составляет уже 25,6%.
Из-за чего повысился уровень моря?
Есть ряд факторов, из-за которых произошло повышение уровня моря:
- тепловое расширение воды в мире с более высокой температурой;
- слив талых вод, вышедших из ледников, за ледниковые покровы;
- изменение объема воды, имеющейся на континентах.
Профессор Эндрю Шеперд из Университета Нортумбрии подчеркнул, что активация потери ледяного покрова означает, что в течение следующих десяти лет будет значительно повышаться уровень моря.
По его словам, в прошлые годы за один год повышалось около трех миллиметров, а уже скоро эта цифра может составлять четыре, пять или даже шесть миллиметров в год.
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