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В Антарктиде и Гренландии начали стремительно таять ледники: ученые предупредили о неизбежном

21 апреля 2023 18:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Ученые заметили ускоренное таяние ледников в Гренландии и Антарктиде – причины
Таяние ледников в Антарктиде. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Исследователи выяснили, что скорость таяния ледовых покровов на Земле повысилась. По словам международных ученых, ускорение потери ледяного покрова означает, что в следующем десятилетии сильно поднимется уровень моря.

Об этом сообщает портал "BBC"

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Исследователи отметили, что в период с 1992 по 2022 год на замерзших полюсах планеты потерялось более семи миллиардов тонн массы, а это четверть общего повышения уровня моря. За последнее десятилетие было семь лет таяния, которые получились худшими.

Ученые утверждают, что сильнее было таяние в 2019 году, тогда ледовые покровы потеряли 612 миллиарда тонн, в это число входит 444 миллиарда тонн в Арктике. Согласно исследованию, в начале 1990-х годов уровень таяния покрова составил только 5,6% повышения уровня моря, но сейчас он составляет уже 25,6%.

Спутник для измерения высоты и скорости льда
Спутник для измерения высоты и скорости льда. Фото: NASA

Из-за чего повысился уровень моря?

Есть ряд факторов, из-за которых произошло повышение уровня моря:

  • тепловое расширение воды в мире с более высокой температурой;
  • слив талых вод, вышедших из ледников, за ледниковые покровы;
  • изменение объема воды, имеющейся на континентах.

Профессор Эндрю Шеперд из Университета Нортумбрии подчеркнул, что активация потери ледяного покрова означает, что в течение следующих десяти лет будет значительно повышаться уровень моря.

Гренландия без ледяного щита
Гренландия без ледяного щита. Фото: NASA

По его словам, в прошлые годы за один год повышалось около трех миллиметров, а уже скоро эта цифра может составлять четыре, пять или даже шесть миллиметров в год.

Напомним, мы писали о том, чтоисследователи выяснили, что теплая вода растапливает ледник "судного дня".

Раньше мы рассказывали, что от антарктического ледника откололся огромный айсберг.

Также мы сообщали о том, как повышение температуры мирового океана влияет на человечество.

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