Вчені помітили прискорене танення льодовиків у Гренландії та Антарктиді – причини

Танення льодовиків в Антарктиді. Фото: google.com

Дослідники з’ясували, що швидкість танення льодових покривів Землі підвищилися. За словами міжнародних вчених, прискорення втрати крижаного покриву означає, що в наступному десятилітті сильно підніметься рівень моря.

Про це повідомляє портал "BBC"

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Дослідники зазначили, що у період з 1992 до 2022 року на замерзлих полюсах планети втратилось більше семи мільярдів тонн маси, а це чверть загального підвищення рівня моря. За останнє десятиліття було сім років танення, які вийшли найгіршими.

Вчені стверджують, що сильніше було танення у 2019 році, тоді льодові покриви втратили 612 мільярдів тонн, в це число входить 444 мільярди тонн в Арктиці. Відповідно до дослідження, на початку 1990-х років рівень танення покриву становив тільки 5,6% підвищення рівня моря, але зараз він становить вже 25,6%.

Супутник для вимірювання висоти та швидкості льоду. Фото: NASA

Через що підвищився рівень моря?

Є ряд факторів, через які відбулося підвищення рівня моря:

теплове розширення води у світі з більш високою температурою;

злив талих вод, які вийшли з льодовиків, за льодовикові покриви;

зміна об’єму воду, яка є на континентах.

Професор Ендрю Шеперд з Університету Нортумбрії підкреслив, що активація втрати крижаного покриву означає те, що протягом наступних десяти років буде значно підвищуватися рівень моря.

Гренландія без крижаного щита. Фото: NASA

За його словами, у минулі роки за один рік підвищувалося на близько три міліметри, а вже скоро ця цифра може становити чотири, п’ять або навіть шість міліметрів на рік.

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