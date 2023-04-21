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В Антарктиді та Гренландії почали стрімко танути льодовики: вчені попередили про неминуче

21 квітня 2023 18:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Вчені помітили прискорене танення льодовиків у Гренландії та Антарктиді – причини
Танення льодовиків в Антарктиді. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Дослідники з’ясували, що швидкість танення льодових покривів Землі підвищилися. За словами міжнародних вчених, прискорення втрати крижаного покриву означає, що в наступному десятилітті сильно підніметься рівень моря.

Про це повідомляє портал "BBC"

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Дослідники зазначили, що у період з 1992 до 2022 року на замерзлих полюсах планети втратилось більше семи мільярдів тонн маси, а це чверть загального підвищення рівня моря. За останнє десятиліття було сім років танення, які вийшли найгіршими.

Вчені стверджують, що сильніше було танення у 2019 році, тоді льодові покриви втратили 612 мільярдів тонн, в це число входить 444 мільярди тонн в Арктиці. Відповідно до дослідження, на початку 1990-х років рівень танення покриву становив тільки 5,6% підвищення рівня моря, але зараз він становить вже 25,6%.

Спутник для измерения высоты и скорости льда
Супутник для вимірювання висоти та швидкості льоду. Фото: NASA

Через що підвищився рівень моря?

Є ряд факторів, через які відбулося підвищення рівня моря:

  • теплове розширення води у світі з більш високою температурою;
  • злив талих вод, які вийшли з льодовиків, за льодовикові покриви;
  • зміна об’єму воду, яка є на континентах.

Професор Ендрю Шеперд з Університету Нортумбрії підкреслив, що активація втрати крижаного покриву означає те, що протягом наступних десяти років буде значно підвищуватися рівень моря.

Гренландия без ледяного щита
Гренландія без крижаного щита. Фото: NASA

За його словами, у минулі роки за один рік підвищувалося на близько три міліметри, а вже скоро ця цифра може становити чотири, п’ять або навіть шість міліметрів на рік.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники з’ясували, що тепла вода розтоплює льодовик "судного дня".

Раніше ми розповідали, що від антарктичного льодовика відколовся величезний айсберг.

Також ми повідомляли про те, як підвищення температури світового океану впливає на людство.

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