В Аргентине 20 млн человек остались без света из-за аварии на АЭС
Почти 40% аргентинцев на двое суток останутся без света. Причиной масштабного блекаута в стране явилась авария на линии электропередач у атомной электростанции Atucha 1.
Об этом сообщает La Nacion.
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Блэкаут в Аргентине
Большая часть столицы Аргентины Буэнос-Айрес осталась без света. Также без электроснабжения оказались несколько провинций этой американской страны.
По предварительным данным, блекаут охватил около 20 млн. человек, что составляет почти 40% от общего количества аргентинских потребителей.
Причина инцидента
Сообщается, что отключение электроэнергии на большой части Аргентины вызвала авария, произошедшая в районе атомной электростанции Atucha 1.
Известно, что пожар повредил высоковольтную линию электропередач, прилегающую к атомной электростанции.
Компания Nucleoelectrica, оператор АЭС, подтвердила, что Atucha 1 в настоящее время не работает.
Возобновление работы атомной электростанции ожидается не ранее чем через 48 часов.
Напомним, в январе в Аргентине произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла.
Фото: Nucleoelectrica