В Аргентине 20 млн человек остались без света из-за аварии на АЭС

Атомная электростанция Atucha 1 не работает из-за аварии на ЛЭП

Почти 40% аргентинцев на двое суток останутся без света. Причиной масштабного блекаута в стране явилась авария на линии электропередач у атомной электростанции Atucha 1.

Об этом сообщает La Nacion.

Блэкаут в Аргентине

Большая часть столицы Аргентины Буэнос-Айрес осталась без света. Также без электроснабжения оказались несколько провинций этой американской страны.

По предварительным данным, блекаут охватил около 20 млн. человек, что составляет почти 40% от общего количества аргентинских потребителей.

Причина инцидента

Сообщается, что отключение электроэнергии на большой части Аргентины вызвала авария, произошедшая в районе атомной электростанции Atucha 1.

Известно, что пожар повредил высоковольтную линию электропередач, прилегающую к атомной электростанции.

Компания Nucleoelectrica, оператор АЭС, подтвердила, что Atucha 1 в настоящее время не работает.

Возобновление работы атомной электростанции ожидается не ранее чем через 48 часов.

Напомним, в январе в Аргентине произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла.

Фото: Nucleoelectrica