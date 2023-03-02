В Аргентині 20 млн людей залишилися без світла через аварію на АЕС
Майже 40% аргентинців на дві доби залишаться без світла. Причиною масштабного блекауту в країні стала аварія на лінії електропередач біля атомної електростанції Atucha 1.
Про це повідомляє La Nacion.
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Блекаут у Аргентині
Більша частина столиці Аргентини Буенос-Айреса залишилася без світла. Також без електропостачання опинилися кілька провінцій цієї південноамериканської країни.
За попередніми даними, блекаут охопив близько 20 млн осіб, що становить майже 40% від загальної кількості аргентинських споживачів.
Причина інциденту
Повідомляється, що вимкнення електроенергії на великій частині Аргентини спричинила аварія, яка сталася в районі атомної електростанції Atucha 1.
Відомо, що пожежа пошкодила високовольтну лінію електропередач, що прилягає до атомної електростанції.
Компанія Nucleoelectrica, оператор АЕС, підтвердила, що Atucha 1 наразі не працює.
Відновлення роботи атомної електростанції очікується не раніше ніж за 48 годин.
Нагадаємо, у січні в Аргентині стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бали.
Фото: Nucleoelectrica