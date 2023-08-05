В Аргентине произошло мощное землетрясение: что известно

Последствия землетрясения в Аргентине Фото: Live Science

Сегодня утром в провинции Сантьяго-дель-Эстеро на севере Аргентины произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2.

Об этом сообщает Геологическая служба США .

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Что известно о землетрясении

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 597,7 км. Пока нет информации о жертвах или разрушениях.

Ранее мы уже сообщали, что в воскресенье, 16 июля, на полуострове Аляска было зафиксировано землетрясение силой 7,2 балла. Было объявлено предупреждение о возможном цунами для соседних районов, однако впоследствии он был отменен.

Также напомним, во вторник, 4 июля, в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой в 5,5 балла. Подземные толчки ощутили жителей нескольких городов. Некоторые жители Баку покинули свои дома.