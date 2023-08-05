В Аргентині стався потужний землетрус: що відомо

Наслідки землетрусу в Аргентині. Фото: Live Science

Сьогодні вранці у провінції Сантьяго-дель-Естеро, що на півночі Аргентини, стався потужний землетрус магнітудою 6,2.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Що відомо про землетрус

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 597,7 км. Наразі немає інформації про жертв чи руйнування.

Раніше ми вже повідомляли, що у неділю, 16 липня, на півострові Аляска було зафіксовано землетрус силою 7,2 бала. Було оголошено попередження про можливе цунамі для сусідніх районів, проте згодом його було скасовано.

Також нагадаймо, у вівторок, 4 липня, в Азербайджані стався землетрус магнітудою в 5,5 балів. Підземні поштовхи відчули жителів декількох міст. Деякі жителі Баку покинули свої будинки.