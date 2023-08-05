В Аргентині стався потужний землетрус: що відомо
Сьогодні вранці у провінції Сантьяго-дель-Естеро, що на півночі Аргентини, стався потужний землетрус магнітудою 6,2.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Що відомо про землетрус
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 597,7 км. Наразі немає інформації про жертв чи руйнування.
Раніше ми вже повідомляли, що у неділю, 16 липня, на півострові Аляска було зафіксовано землетрус силою 7,2 бала. Було оголошено попередження про можливе цунамі для сусідніх районів, проте згодом його було скасовано.
Також нагадаймо, у вівторок, 4 липня, в Азербайджані стався землетрус магнітудою в 5,5 балів. Підземні поштовхи відчули жителів декількох міст. Деякі жителі Баку покинули свої будинки.