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В армию Польши вступило 13 тыс. новых солдат, — глава Минобороны

24 апреля 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В армию Польши вступило 13 тыс. новых солдат, — глава Минобороны
Глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Фото: Минобороны Польши
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак и президент ПиС Ярослав Качиньский открыли конференцию "Год защиты Родины — год важных перемен" в Военной академии. Блащак подчеркнул, что Министерство национальной обороны и он сам активно призывают людей вступать в Войско Польское. 

Об этом пишет Польское радио.

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Что сказал Блащак

В прошлом году достигнут наивысший показатель по количеству новобранцев — 13 742 человека, что является самым большим количеством с отмены всеобщей обязанности по обороне. Однако, цель состоит в том, чтобы привести к 300-тысячной армии, что министр называет минимальным размером.

Блащак выразил признательность Качиньский за его руководство в принятии закона о защите родины, когда он был председателем Постоянной комиссии Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Он также отметил прежнее политическое руководство премьер-министра Качиньского, которое сыграло важную роль в принятии закона.

Что говорят другие страны про гарантии безопасности

Премьер-министры Польши, Чехии и Словакии считают, что планирование гарантий безопасности для Украины после возможной войны с Россией необходимо, чтобы обеспечить устойчивое развитие и инвестиции в Украине.

Они считают, что на предстоящем саммите НАТО нужно обсудить будущее отношений Альянса с Украиной и Россией, и подчеркивают, что в 2008 году союзники выразили желание видеть Украину в НАТО. 

Применительно к сегодняшней ситуации, они считают, что НАТО должен наметить четкий путь к членству Украины и готовиться предоставить гарантии безопасности, которые позволят ей избежать серой зоны.

Напомним, что Польша полностью поддерживает скорейшее вступление Украины в НАТО. Страна раскритиковала заявление Германии о членстве Украины в Альянсе.

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