В армію Польщі вступило 13 тис. нових солдатів, — голова Міноборони

Голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Фото: Міноборони Польщі

Голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак та президент ПіС Ярослав Качинський відкрили конференцію "Рік захисту Батьківщини — рік важливих змін" у Військовій академії. Блащак наголосив, що Міністерство національної оборони і він сам активно закликають людей вступати у Військо Польське.

Про це пише Польське радіо.

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Що сказав Блащак

Минулого року досягнуто найвищого показника за кількістю новобранців — 13 742 особи, що є найбільшою кількістю скасування загального обов'язку з оборони. Однак мета полягає в тому, щоб призвести до 300-тисячної армії, що міністр називає мінімальним розміром.

Блащак висловив вдячність Качинському за його керівництво в ухваленні закону про захист батьківщини, коли він був головою Постійної комісії Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Він також відзначив колишнє політичне керівництво прем'єр-міністра Качинського, яке відіграло важливу роль в ухваленні закону.

Що кажуть інші країни про гарантії безпеки

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словаччини вважають, що планування гарантій безпеки для України після можливої війни з Росією необхідно забезпечити стійкий розвиток та інвестиції в Україні.

Вони вважають, що на майбутньому саміті НАТО потрібно обговорити майбутнє відносин Альянсу з Україною та Росією, і наголошують, що у 2008 році союзники виявили бажання бачити Україну в НАТО.

Щодо сьогоднішньої ситуації, вони вважають, що НАТО має намітити чіткий шлях до членства України та готуватися надати гарантії безпеки, які дозволять їй уникнути сірої зони.

Нагадаємо, що Польща повністю підтримує якнайшвидший вступ України до НАТО. Країна розкритикувала заяву Німеччини про членство України в Альянсі.