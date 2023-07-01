В армии США назревает рекрутинговый кризис

Военнослужащие США. Фото: Reuters

В армии США зарождается рекрутинговый кризис: количество военнослужащих, которые вступает на службу сокращается. Ситуацию напрягает еще тот факт, что "разочарованные ветераны" отказывают молодежь присоединявшихся к рядам армии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Рекрутинговый кризис США

Зарождение рекрутингового кризиса является плохим знаком для Пентагона, который и так имеет проблемы с набором кадров. Сейчас эта проблема стала особенно серьезной, когда Штаты соревнуются с Китаем и Россией. Если не удастся ее решить, это может ударить по обороноспособности государства.

К тому же, влиятельные ветераны отказывают молодежь поступать на службу и не считают это "хорошим выбором".

"Влиятельные лица не говорят им уходить в армию", — сказал в интервью адмирал Майк Маллен, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов.

Причины кризиса

Среди причин, почему молодежь отказывается вступать в ряды армии, выделяют следующие: некачественное жилье и здравоохранение, а также низкое денежное обеспечение. Эти факторы заставляют многие семьи военнослужащих использовать продовольственные талоны. Кроме того, возрастет уровень посттравматических стрессовых расстройств и самоубийств.

Не менее важно то, что молодежь имеет множество вариантов трудоустройства и построения карьеры через развитый рынок труда.

Напомним, ранее генерал Милли высказался о контрнаступлении ВСУ. По его словам, наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировалось в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".

Добавим, что Милли также рассказал, готовы ли США передать Украине ATACMS и кассетные боеприпасы. Он заявил, что Президент Джо Байден решает по вопросу о поставках Украине оружия, к примеру дальнобойных ракетных систем ATACMS. Однако такое решение он еще не принял.