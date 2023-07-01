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В армії США назріває рекрутингова криза

1 липня 2023 10:21
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Козюк Тетяна
редактор
В армії США назріває рекрутингова криза
Військовослужбовці США. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В армії США зароджується рекрутингова криза: кількість військовослужбовці, які вступають на службу, скорочується. Ситуацію напружує ще той факт, що "розчаровані ветерани" відмовляють молодь приєднувалися до лав армії. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal

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Зародження рекрутингової кризи є поганим знаком для Пентагону, який і так має проблеми з набором кадрів. Зараз ця проблема стала особливо серйозною, коли Штати змагаються з Китаєм та Росією. Якщо не вдасться її вирішити — це може вдарити по обороноздатності держави. 

До того ж впливові ветерани відмовляють молодь вступати на службу і не вважають це "хорошим вибором". 

"Впливові особи не кажуть їм йти в армію", — сказав в інтерв’ю адмірал Майк Маллен, колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Причини кризи

Серед причин, чому молодь відмовляється вступати до лав армії виділяють наступні: неякісне житло та охорона здоров'я, а також низьке грошове забезпечення. Ці чинники змушують багато сімей військовослужбовців використовувати продовольчі талони. Окрім цього, зростє рівень посттравматичних стресових розладів та самогубств.

Не менш важливим є те, що молодь має безліч варіантів працевлаштування та побудови кар'єри через розвинений ринок праці. 

Нагадаємо, раніше генерал Міллі висловився про контрнаступ ЗСУ. ЗА його словами, наступальні дії української армії просуваються повільніше, ніж прогнозувалося у США. Проте "війна на папері і справжня війна — різні речі".

Додамо, що Міллі також розповів, чи готові США передати Україні ATACMS та касетні боєприпаси. Він заявив, що Президент Джо Байден вирішує щодо питання про постачання Україні зброї, до прикладу далекобійних ракетних систем ATACMS. Проте такого рішення він ще не ухвалив.

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