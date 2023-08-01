В Австралии начали выпускать джин с фото Залужного: на что пойдут средства от продаж

Этикетка с фотографией Валерия Залужного. Фото: скриншот

Фотография Главнокомандующего Украины Валерия Залужного теперь на бутылке австралийского джина. Местный производитель решил выпустить такую партию напитка. А средства от продаж будет отправлять на помощь Украине.

Об этом идет речь на сайте производителя напитка. Сообщает издание РБК-Украина.

Читайте также:

Помощь Украине

Сообщается, что австралийский производитель начал выпускать целую серию напитков со слоганами "Покажи свою поддержку".

Напиток с фото Залужного выпустили в ограниченной серии 5 тыс. бутылок. Цена за 700 мл — 99 долларов.

Бутылка австралийского джина. Фото: Telegram

В компании заявили, что 34 цента с каждой бутылки пойдут на приобретение металлоискателей, которые будут отправлены на помощь в гуманитарном разминировании Украины.

Стоит отметить, что в серию "Покажи свою поддержку" входит еще бутылка с псом Патроном, набор марок, изданных "Укрпочтой", и специальные бокалы для виски.

Серия напитков "Покажи свою поддержку". Фото: скриншот

Напомним, Украина получила очередной грант в сумме 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки. Такие деньги предоставили через мультидонорский целевой фонд Всемирного банка.

Эти средства пойдут на компенсацию расходов государственного бюджета, а именно на зарплаты работникам государственных органов, а также выплаты некоторым категориям населения.