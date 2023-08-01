В Австралії почали випускати джин із фото Залужного: на що підуть кошти від продажу

Етикетка зі світлиною Валерія Залужного. Фото: скриншот

Світлина Головнокомандувача України Валерія Залужного відтепер на пляшці австралійського джину. Тамтешній виробник вирішив випустити таку партію напою. А кошти від продажу відправлятиме на допомогу Україні.

Про це йдеться на сайті виробника напою. Повідомляє видання РБК-Україна.

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Допомога Україні

Повідомляється, що австралійський виробник почав випускати цілу серію напоїв зі слоганами "Покажи свою підтримку".

Напій із фото Залужного випустили обмеженою серією 5 тис. пляшок. Ціна за 700 мл — 99 доларів.

Пляшка австралійського джину. Фото: Telegram

У компанії заявили, що 34 центи із кожної пляшки підуть на придбання металошукачів, які будуть відправлені для допомоги в гуманітарному розмінуванні України.

Варто зауважити, що у серію "Покажи свою підтримку" входить ще пляшка із псом Патроном, набір марок, які видала "Укрпошта", та спеціальні бокали для віскі.

Серія напоїв "Покажи свою підтримку". Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна отримала черговий грант на суму 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Такі гроші надали через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку.

Ці кошти підуть на компенсацію видатків державного бюджету, а саме на зарплати працівникам державних органів, а також на виплати деяким категоріям населення.