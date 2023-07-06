В Беларуси демонтируют лагеря для мобилизованных россиян, — СМИ

Российские военные в Беларуси. Фото: росСМИ

На территории Беларуси демонтируют три крупнейших лагеря русской армии. В этих лагерях мобилизованные россияне проходили подготовку, прежде чем попасть на фронт в Украине.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Читайте также:

Россияне убираются из Беларуси?

По информации издания, российские военные лагеря, расположенные в Беларуси, сворачивают.

Эти лагеря были развернуты для того, чтобы мобилизованные россияне прошли курс обучения.

О каких лагерях идет речь

"Радио Свобода" заявило, что, согласно данным службы Planet Labs, в Беларуси сворачивают или уже свернули три крупнейших российских лагеря.

Одним из них является лагерь на Лепельском полигоне, развернутый в середине октября 2022 года.

На спутниковых снимках от 4 июля заметно, что палаточный городок демонтируют на полигоне.

Спутниковые снимки российского военного лагеря в Беларуси

Напомним, что в начале июля в Беларуси построили лагерь для восьми тысяч "вагнеровцев".

Этот лагерь расположен в Осиповичском районе, на юго-западе Могилевской области Беларуси. Снимки, сделанные местным жителем, продемонстрировали палатки, буржуйки и настилы внутри палаток.