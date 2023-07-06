В Білорусі демонтують табори для російських мобілізованих, — ЗМІ
На території Білорусі демонтують три найбільші табори російської армії. У цих таборах мобілізовані росіяни проходили підготовку перед тим, як потрапити на фронт в Україні.
Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".
Росіяни забираються з Білорусі?
За інформацією видання, російські військові табори, які були розташовані у Білорусі, згортають.
Ці табори були розгорнуті для того, аби мобілізовані росіяни пройшли курс навчання.
Про які табори йдеться
"Радіо Свобода" заявило, що, згідно із даними служби Planet Labs, у Білорусі згортають чи вже згорнули три найбільші російські табори.
Одним із них є табір на Лепельському полігоні, розгорнутий у середині жовтня 2022 року.
На супутникових знімках від 4 липня помітно, що наметове містечко на полігоні демонтують.
Нагадаємо, що на початку липня у Білорусі збудували табір для восьми тисяч "вагнерівців".
Цей табір розташований в Осиповичському районі, на південному заході Могилівської області Білорусі. Знімки, зроблені місцевим жителем, продемонстрували намети, буржуйки і настили всередині палаток.