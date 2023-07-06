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В Білорусі демонтують табори для російських мобілізованих, — ЗМІ

6 липня 2023 13:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Білорусі демонтують табори для російських мобілізованих, — ЗМІ
Російські військові у Білорусі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На території Білорусі демонтують три найбільші табори російської армії. У цих таборах мобілізовані росіяни проходили підготовку перед тим, як потрапити на фронт в Україні.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

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За інформацією видання, російські військові табори, які були розташовані у Білорусі, згортають.

Ці табори були розгорнуті для того, аби мобілізовані росіяни пройшли курс навчання.

Про які табори йдеться

"Радіо Свобода" заявило, що, згідно із даними служби Planet Labs, у Білорусі згортають чи вже згорнули три найбільші російські табори.

Одним із них є табір на Лепельському полігоні, розгорнутий у середині жовтня 2022 року.

На супутникових знімках від 4 липня помітно, що наметове містечко на полігоні демонтують.

Супутникові знімки російського військового табору в Білорусі
Супутникові знімки російського військового табору в Білорусі

Нагадаємо, що на початку липня у Білорусі збудували табір для восьми тисяч "вагнерівців".

Цей табір розташований в Осиповичському районі, на південному заході Могилівської області Білорусі. Знімки, зроблені місцевим жителем, продемонстрували намети, буржуйки і настили всередині палаток.

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